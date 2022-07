El PSOE saca adelante en el Congreso la reforma exprés con la que intentará formar un Constitucional progresista en septiembre

El PSOE avanza hacia su objetivo de lograr que el Tribunal Constitucional (TC) cuente en su composición con una mayoría progresista. Los socialistas han conseguido el apoyo de la mayoría de la investidura -con su socio de Gobierno, Unidas Podemos, además de los parlamentarios, PNV, ERC y Bildu- para que el Congreso haya aprobado este jueves la reforma -tramitada en apenas 24 horas- que devuelve la potestad al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de nombrar a dos magistrados del TC con el mandato caducado. Los otros dos que están en funciones serán nombrados por el Ejecutivo, por lo que es más que previsible que el tribunal de garantías sea renovado antes del 13 de septiembre, la fecha límite que el PSOE propuso ayer a última hora para que el órgano de gobierno de los jueces haga sus nombramientos.

La modificación legal es muy simple, pero tendrá unos importantes efectos para el Ejecutivo. Acometiendo la renovación de estos cuatro magistrados, el TC pasaría a tener dicha mayoría progresista, en teoría más cercana a los intereses del Ejecutivo a la hora de dictar sentencia sobre algunas leyes recurridas, como la del aborto, cuyo recurso lleva más de 10 años pendiente, o la de la eutanasia. La tradición marca que el CGPJ nombre uno conservador y otro progresista.

Esta reforma del método de elección de los jueces del Tribunal Constitucional supone volver a cambiar la norma tan solo año y medio después de la última modificación, que también fue propuesta por los socialistas y Unidas Podemos. A principios de 2021, ambas fuerzas precisamente limitaron la capacidad del CGPJ de nombrar altos cargos cuando tenga su mandato caducado, con la idea de presionar al PP para que se aviniera a desbloquear su renovación. Pero los populares no cedieron y el Gobierno se ha visto ante la tesitura de no poder aprovechar su turno para tener un Tribunal Constitucional de mayoría progresista si no volvía a cambiar la norma.

Con todo, desde la bancada socialista han querido insistir en que, más allá de esta reforma, el PP debe "cumplir la Constitución" y renovar el CGPJ. “Su bloqueo es un hecho muy grave, dejen las tretas”, ha señalado el diputado del PSOE, Francisco Aranda, que ha añadido que el PP “ha cambiado de líder pero no de objetivo”. “Cuando la derecha gana, los avances retroceden en el legislativo; cuando pierde, en el judicial”, ha añadido.

Por su parte, el PP ha declarado que “han perdido la capacidad de asombro” con los movimientos del Ejecutivo. El diputado Luis Santamaría ha acusado de “arrogancia” a las “prisas” del Ejecutivo para que se renueve el Tribunal Constitucional y ha asegurado que esa celeridad se debe a “saldar deudas contraídas” con magistrados progresistas y al “miedo” de las “tramas” de Valencia o de los ERE. “Nosotros sabemos ir a por todas -en referencia al lema del PSOE en esta semana- en las elecciones, pero para ustedes significa parasitar las instituciones”, ha lanzado.

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, ha lamentado que la reforma no se extienda a nombramientos en el Tribunal Supremo, cuyas salas empiezan a sufrir una especie de colapso. Asimismo, el presidente del CGPJ ha asegurado que se esforzará para que el órgano de Gobierno tenga realizados sus nombramientos antes del 13 de septiembre, aunque no lo ha dado por hecho al recordar que deberán ponerse de acuerdo al menos 12 de los 18 vocales. "A mí me corresponde convocar el Pleno, lo convocaré en un tiempo razonable y fijaré el orden del día con anterioridad a esa fecha", ha añadido.

Con todo, esta reforma exprés vuelve a cerrar la puerta a la renovación del CGPJ, que lleva más de tres años caducado por la incapacidad de PP y PSOE de ponerse de acuerdo. Al llegar Alberto Núñez Feijóo a la presidencia 'popular', parecía que pudiera dar un golpe de timón y pactar la renovación de los órganos judiciales con el presidente Pedro Sánchez. No obstante, las negociaciones se han ido dilatando hasta llegar a esta semana, en la que el PP puso como condición que el PSOE retirase la reforma aprobada este jueves para negociar.