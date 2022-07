Els robots techno de Mortiz Simon Geist arribaran al festival VOlumens de València

Aquest artista robòtic alemany és intèrpret, musicòleg i enginyer i va començar la seua marxa perquè volia inventar el futur de la música electrònica. I ho va fer creant els seus propis robots, els qui interpretarien el primer disc techno del món tocat íntegrament per ells.

La seua experiència és tant com a músic com a enginyer en robòtica, especialitzat en tecnologies de creació de prototips i impressió 3D. Els instruments robòtics de Geist han sigut construïts a partir de xicotets motors que colpegen en metall, futuristes robatori-kalimbas impresos en 3D i peces recuperades de vells discos durs, destaca l'organització en un comunicat.

Les seues actuacions s'han mostrat en nombrosos festivals i exposicions europees al llarg dels últims anys i ha sigut guardonat amb nombrosos premis internacionals.

A més de Geist i els seus robots, el programa de VOlumens estarà "replet d'experiències", garantixen els seus impulsors. Com el live de música ambient del membre del duo Capricorn 1, i ex-membre de La Habitación Roja, Jordi Sapena, que va donar un gir a la seua carrera musical després d'abandonar la banda. 'Salve Monstera' (Mont Ventoux) és el seu disc debut com a compositor en solitari.

Publicat en format digital i en vinil, va nàixer com un intent de reavivar les seues plantes i, pel camí, trobar respostes personals. Un diàleg sonor i sanador amb la naturalesa, un intercanvi entre música i botànica enriquit amb la participació de diversos músics i productors.

Instal·lacions immersives, instruments audiovisuals, escenografia digital i disseny sonor és el que oferirà l'estudi Playmodes. Aquest estudi d'investigació audiovisual treballa amb tecnologies personalitzades i de fabricació pròpia barrejant creativitat, programari i maquinari i està format per apassionats de l'art, la música, la ciència, el codi i la naturalesa. Playmodes vé a presentar el seu últim treball titulat Forms, un concert multimèdia en directe per a quartet de corda (Cuareim Quartet), música electrònica i projeccions panoràmiques, basat en la idea de "sonificación de la imatge".

PARTITURES GRÀFIQUES

Aquestes partitures gràfiques, juntament amb els espectrogrames que construïxen la capa de música electrònica de la peça, s'han creat mitjançant ferramentes de programari desenvolupades pel compositor. El resultat és una actuació única que combina música, ciència, art i tecnologia.

La música d'aquest concert troba un equilibri entre l'enfocament avantguardista, atonal i experimental de la música acadèmica del segle XX amb les troballes emocionals i expressius de la música electrònica urbana actual.

A aquestes tres actuacions confirmades se'ls sumaran més Lives i Djs amb artistes locals, nacionals i internacionals. A més, en el seu compromís per la difusió de la cultura digital i d'avantguarda, VOlumens també oferirà xarrades, mostra d'art i activitats per a xiquets i xiquetes. Totes aquestes activitats coparan diversos espais de la ciutat com el Teatre El Musical, LABA València, La Fábrica de Hielo o Muviment, entre uns altres encara per confirmar, i les entrades per a assistir a la sisena edició de VOlumens eixiran a la venda a partir del pròxim dilluns 18 de juliol en la pàgina web del festival (