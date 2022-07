Professionals busquen en unes jornades "nous estímuls" per a la indústria valenciana de l'audiovisual

La Conselleria d'Educació Cultura i Esport, a través de l'Institut Valencià de Cultura, organitza aquest fòrum, el director del qual i coordinador és l'escriptor, actor i cineasta valencià Sergio Villanueva.

"Durant dos dies, representants de tots els sectors de l'audiovisual valencià, així com de les institucions públiques i universitàries, presentaran ponències i debatran sobre la situació actual de cinema valencià amb l'objectiu de definir estratègies futures per a potenciar la nostra indústria cinematogràfica i generar nous estímuls i oportunitats per als quals treballen tant en l'àmbit tècnic com a artístic", explica Villanueva en un comunicat.

Les jornades estan conformades per quatre taules redones i dos ponències que seran gravades per l'equip del Taller d'Audiovisuals de la Universitat de València. Quan siguen editades, aquestes gravacions seran de domini públic i podran descarregar-se i ser vistes des de la pàgina web de l'Institut Valencià de Cultura. Totes les taules redones estan coordinades i moderades per Sergio Villanueva.

La primera jornada s'ha iniciat amb una reflexió del director general de l'IVC, Abel Guarinos, sobre el bon moment artístic i d'exhibició del cinema valencià actual, i amb una ponència sobre el nou cinema valencià a càrrec de Marta García Carrión, vicedegana d'Estudis i Organització Acadèmica de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València i autora del llibre 'La regió en la pantalla. El cinema i la identitat dels valencians' (2016), entre altres publicacions.

A continuació, s'ha celebrat una taula redona sobre la situació actual de la indústria audiovisual valenciana en la qual s'han analitzat les circumstàncies específiques dels diferents sectors, des de la direcció i la producció fins a la distribució, exhibició i promoció publicitària de les pel·lícules.

A més de Marta García Carrión, en aquesta taula redona han participat la productora Paloma Mora de TV ON; el director i guionista Pau Martínez; la directora, productora i presidenta de la PAV, Giovanna Ribes, i el cap de Cultura de Levante-EMV, Joan Carles Martí.

A la vesprada se celebra una taula redona sobre el grau de protagonisme de les actrius i els actors valencians en el cinema valencià actual.

En el debat participen el director i guionista Nacho Ruipérez; la productora Lorena Lluch de Filmeu; l'actor Sergio Caballero; l'actriu i expresidenta de l'Associació Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV), Iolanda Muñoz, i la productora i coordinadora tècnica d'AISGE a València, Regina Enguídanos.

La jornada de demà s'inicia amb una ponència sobre el procés de creació i escriptura d'històries valencianes per a l'audiovisual a càrrec del director i guionista Gabi Ochoa. A continuació, se celebra una taula redona sobre la promoció i difusió d'aquestes històries entre les productores i les plataformes de continguts audiovisuals.

A més de Gabi Ochoa, en aquesta taula intervenen el director de Continguts d'À Punt, César Martí; la productora i presidenta de l'Associació Valenciana Audiovisual de Productors Independents (AVAPI), Cristina Abril; el director, productor i president d'Alacant Audiovisual, Manu Galipienso; el director, guionista i productor Adán Aliaga, i la cap de Cultura de les Províncies, Carmen Velasco.

ESCOLA OFICIAL DE CINEMA

Les jornades es tanquen a la vesprada amb una taula redona sobre la possibilitat de crear una escola oficial de cinema a la Comunitat Valenciana i sobre l'impacte que tindria dins del conjunt de l'audiovisual valencià.

En aquest debat intervenen la vicerectora de Cultura i Societat de la Universitat de València, Esther Alba; la directora general d'Universitats de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Pilar Ezpeleta; el director, guionista i professor de l'Escola de Cinema de la Comunitat de Madrid (ECAM) Sigfrid Monleón; la tècnica de Programació de l'IVC i professora de la Universitat de València Áurea Ortiz; el director del Taller d'Audiovisuals de la Universitat de València, Miquel Francés, i el periodista de CulturPlaza Álvaro Devís.