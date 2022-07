Major presència policial en Punts Violeta i seguretat en festes i festivals per a previndre i atallar delictes sexuals

Igualment, ha avançat que a través de les juntes locals de seguretat es mantenen "contactes permanents" amb els diferents municipis que aquest estiu organitzen festes patronals multitudinàries o festivals de música per a presentar i intensificar els dispositius de seguretat amb la finalitat de previndre i atallar els delictes sexuals.

Així ho ha indicat la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en donar a conéixer les primeres mesures del pla de xoc contra els delictes sexuals impulsades pel seu departament.

A més, ha apuntat que mantindrà reunions amb les consellerias d'Educació, Igualtat i Sanitat i amb la Direcció general de la Dona per a afrontar aquest "alifac" i ha destacat que l'Executiu central es marca com a "prioritat" lluitar contra ella. En aquesta línia, ha destacat "la importància de la coordinació entre administracions per a actuar de manera transversal".

Bernabé ha presidit aquest dijous la primera reunió de coordinació contra les agressions sexuals, una trobada en el qual han participat Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i la Unitat contra la violència sobre la dona de la Delegació del Govern.

En aquesta convocatòria han participat també el cap superior de Policia de la Comunitat Valenciana, Jorge Martí, i el general cap de la VI Zona de la Guàrdia Civil, Arturo Prieto. La Delegació del Govern ha exposat que en ella s'han establit "les primeres mesures per a fer front a aquest tipus de delictes en un període com l'estival, en el qual la massificació de determinats esdeveniments poden afavorir aquest tipus de delictes".

El pla de xoc contempla també ampliar les campanyes de sensibilització i conscienciació per a l'ús d'aplicacions informàtiques com AlertCops, que "afavoreix que la posada en coneixement immediata d'un delicte bé per la víctima o per un testimoni".

A aquestes decisions se suma la d'informar d'altres servicis dels quals es disposa com el 016. Pilar Bernabé ha afirmat que "aquest estiu és fonamental que les dones coneguen tots els recursos que tenen la seua disposició davant qualsevol tipus de violència masclista".

La delegada del Govern ha comentat que ha mantingut ja una trobada amb el president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Rubén Alfaro, per a "reforçar la presència dels Punts Violeta en els municipis, així com les campanyes de sensibilització".

Paral·lelament, es treballarà en l'ampliació dels horaris de les oficines de les Unitats d'Atenció a la Família i a la Dona de la Policia Nacional, amb la finalitat de que les víctimes "siguen ateses en tot moment els set dies a la setmana les 24 hores per personal UFAM".

Pilar Bernabé ha insistit que la seua "màxima prioritat" i una de les "prioritats principals" de l'Executiu espanyol és lluitar contra els delictes sexuals i ha assenyalat que per açò aquest dijous, abans de la reunió de coordinació contra les agressions sexuals i en l'acte de presa de possessió de nous responsables de la Policia Nacional que ha presidit, ha demanat "als comandaments" d'aquest cos de seguretat "que col·laboren i treballen estretament amb el Govern central en aquest àmbit.

Així, ha instat a "acabar" amb la "xacra que té a veure amb la violència que s'exerceix cap a les dones" i també davant "els delictes i agressions sexuals" que s'estan coneixent, "especialment en els últims temps". "Des de la Delegació del Govern treballarem de manera coordinada amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en eixa línia", ha insistit.

"LES FÓRMULES MÉS ADEQUADES"

"Treballarem per a buscar les fórmules més adequades i més justes contra aquesta xacra social", ha agregat Bernabé, que ha dit en la reunió de coordinació s'han abordat "de manera integral" els efectius policials i de Guàrdia Civil previstos "en espais amb aglomeracions especials com les festes dels pobles, les ciutats i els festivals" durant l'estiu.

La delegada del Govern ha reiterat la seua voluntat d'aconseguir eixes fórmules també a través de "la col·laboració i la coordinació amb altres administracions, especialment, en matèria de prevenció, de conscienciació i de formació". Quant a aquesta última ha destacat el pla director que té en marxa la Delegació del Govern "per a formar als més joves, en els instituts, a relacionar-se i a prendre mesures contra la violència masclista".