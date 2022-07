Un tiburón y dos tintoreras obligan a cerrar cinco playas de Sitges y Vilanova i la Geltrú

La presencia de un tiburón y dos tintoreras a escasos metros de la costa ha obligado a hacer ondear la bandera roja y prohibir el baño en algunas playas de Sitges y Vilanova i la Geltrú.

En Vilanova se ha cerrado la playa Sant Gervasi a primera hora de la mañana por la presencia de dos tintoreras, pero al poco de las diez ya se volvía a permitir el baño. El servicio de socorrismo ha hecho vigilancia con jets ski sin que hayan vuelto a aparecer.

En Sitges se han cerrado las playas de la Fragata, la Ribera, la Bassa Rodona y Estanyol por la presencia de un tiburón a menos de 100 metros de la costa. La bandera roja se ha colgado poco antes de la una del mediodía y a las tres de la tarde ya ondeaba la bandera amarilla.

Fuentes del Ayuntamiento han detallado que, posiblemente, se trata de un marrajo -una especie de tiburón poco habitual en esta zona del mar Mediterráneo, donde está gravemente amenazada de extinción- que ya avistó y filmó durante el fin de semana en la costa del Garraf la Asociación Cetàcea.

🟥S'ha prohibit el bany a la platja de la Fragata, la Ribera, la Bassa Rodona i l'Estanyol, a causa de la presència d'un tauró a menys de 100 metres de la costa. pic.twitter.com/UgpMHgoWZW — Ajuntament de Sitges (@AjSitges) July 14, 2022

La presencia de los animales no ha requerido en ningún momento la presencia de agentes de Salvamento Marítimo. Desde el ente se explica que se trata de especies que no atacan a las personas y, por lo tanto, no suponen un peligro para los bañistas.