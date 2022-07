Más por menos

Parece que este año uno de cada tres españoles no irá de vacaciones, y bien que les gustaría hacerlo, pero no pueden, las cuentas no salen.

Cinco de cada diez sí que se las tomará, pero ha decidido, también contra su voluntad, acortar los días de descanso fuera de casa para que los números cuadren.

Los precios se han disparado. Han subido los combustibles, los transportes, los hoteles, y se imponen las renuncias forzosas. Lo mires como lo mires, el resultado final es que este año vas a pagar más y vas a recibir menos.

Las vacaciones de verano poco a poco fueron menguando

Hubo un tiempo muy lejano, que solo recuerdan los abuelos, que las vacaciones duraban tres meses, se veraneaba de finales de junio a mediados de septiembre. Poco a poco los días de asueto fueron acortándose. Los privilegiados que tenían derecho a un mes de descanso remunerado hacían juegos malabares con los días para añadirlos a un puente o previsores, se reservaban algunas jornadas para imprevistos. Así que las vacaciones de verano poco a poco fueron menguando y se acercan más ahora a viajes de un par de semanas o a escapadas de pocos días.

No abundan los letreros de "cerrado por vacaciones". Nos escapamos con el teletrabajo a cuestas porque julio y agosto desde hace tiempo no son ya esos meses en los que no pasaba nada y podías desconectar tranquilo. Ahora no te arriesgas a ir más allá de donde llegue una buena cobertura, porque a ver, que levante la mano el que es capaz de dejar el ordenador en casa y mantener el móvil apagado.