El presidente de Sri Lanka aterriza en Singapur tras huir de su país

El presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, ha aterrizado en Singapur este jueves, al día siguiente de huir de su país, que se encuentra sumido en una grave crisis política y económica con multitudinarias manifestaciones antigubernamentales. Rajapaksa, que en la jornada anterior había volado en un avión de las Fuerzas Armadas hasta el archipiélago de Maldivas, ha llegado a la ciudad-Estado en un vuelo saudí a las 19.17 hora local (11.17 GMT).

El Ministerio de Exteriores singapurense ha indicado que se trata de una visita privada, según informa el diario The Strait Times. "No ha pedido asilo ni se le ha garantizado ningún asilo. Singapur generalmente no concede peticiones de asilo", ha señalado un portavoz. Además, el rotativo isleño indica que puede que Rajapksa haya presentado su dimisión, una decisión que, pese a que ya se esperaba este miércoles, habría retrasado hasta estar fuera de Sri Lanka, puesto que al hacerlo pierde la inmunidad que le garantiza el cargo y podría ser arrestado en su país.

Aunque hay informaciones que apuntan a Arabia Saudí como posible próximo destino, no está claro cuánto tiempo permanecerá Rajapaksa en Singapur ni tampoco si seguirá con su itinerario. Bajo un régimen semiautoritario, Singapur solo permite las manifestaciones en un lugar determinado de la isla, de forma controlada y con autorización previa. De hecho, la policía singapurense ha emitido un comunicado este jueves en el que pide "a la población de Singapur, a los residentes, a los extranjeros y a los visitantes que obedezcan las leyes locales". "Se tomarán medidas contra todos los que participen en asambleas públicas ilegales", añade.

La huida de Rajapaksa

Rajapaksa ha sido acusado de permitir la muerte de miles de tamiles civiles durante la guerra civil, que acabó en 2009 después de asolar el país durante tres décadas. Se da la circunstancia de que cerca de un 5% de los 5,7 millones de habitantes de Singapur asiática son de etnia tamil, algunos de orígenes ceilandés.

Tras retirarse del Ejército y vivir varios años en el extranjero, el actual mandatario regresó a Sri Lanka en 2005 y asumió el mando de la secretaría de Defensa de Sri Lanka durante los diez años en los que su hermano mayor, Mahinda Rajapaksa, dirigió el país. Ambos hermanos han sido acusados de delitos contra los derechos humanos, especialmente tras la sangrienta ofensiva dirigida por Gotabaya que puso fin a la guerra civil.

Sri Lanka ha estado inmerso en un agitado clima de protestas a causa de la grave crisis económica que afecta al país, la peor desde su independencia del Imperio británico en 1948. Desde hace meses, la nación sufre una profunda escasez de medicamentos, alimentos y combustible, provocada en parte por el gran endeudamiento y las políticas domésticas de Rajapaksa. Las multitudinarias manifestaciones contra su Gobierno han provocado su huida, primero a Maldivas y ahora a Singapur, que en el pasado ha ofrecido alojamiento a figuras polémicas como el ex presidente de Zimbabue Robert Mugabe, fallecido en un hospital de la isla asiática en 2019.