Muere Eugenio Scalfari, el gran periodista italiano del siglo XX

Eugenio Scalfari, escritor, fundador del diario Repubblica y uno de los grandes periodistas italianos del siglo XX, ha muerto a los 98 años, anunció este jueves el periódico al que estuvo vinculado toda su vida y que le ha despedido en su edición online con el titular "Adiós director".

Scalfari fue un intelectual fundamental de la historia italiana del siglo pasado, que combinó el periodismo con su compromiso civil y político, y su fallecimiento ha sido acogido con gran pesar en un país, del que fue una de sus mayores voces y a cuya modernización contribuyó como destacado antifascista.

Su muerte "deja un vacío insalvable en la vida pública de nuestro país. Fundador de L'Espresso y La Repubblica, que dirigió durante veinte años, Scalfari fue un protagonista absoluto de la historia del periodismo en la Italia de posguerra", dijo el primer ministro italiano, Mario Draghi, que aseguró emocionado que echará de menos su "amistad".

"La claridad de su prosa, la profundidad de sus análisis y la valentía de sus ideas acompañaron a los italianos durante más de setenta años e hicieron de sus editoriales una lectura esencial para cualquiera que quisiera entender la política y la economía", resumió Draghi.

El ministro de Cultura, Darío Franceschini, destacó su "ejemplo de periodismo civil" que "marcó con su obra la historia de la Italia republicana. Su fallecimiento deja hoy un vacío insuperable: es una voz y un pensamiento que todos echaremos de menos", dijo el ministro de Cultura, Darío Franceschini, nada más conocerse su fallecimiento.

Nacido en Civitavecchia, a la puertas de Roma, el 6 de abril de 1924 y licenciado en Derecho, comenzó su carrera periodística en 1950 como colaborador en Il Mondo y L'Europeo, semanarios que fueron punto de referencia de políticos e intelectuales de Italia.

Compaginó su labor de periodista con la política y colaboró en la fundación del Partido Radical italiano, del que fue secretario general adjunto.

En 1963 fue designado director de L'Espresso, puesto que desempeñó hasta 1968, cuando regresó a la política y fue elegido diputado socialista en las elecciones de 1968, cargo que ocupó hasta 1972.

Cuatro años después fundó el diario La Repubblica al que imprimió un carácter crítico y progresista y que dirigió hasta mayo de 1996. Fue sustituido por Ezio Mauro, director de la Stampa, y se despidió del diario con el artículo "La República, una e indivisible".

Como director de Repubblica, Scalfari se opuso rotundamente en 1990 a que el magnate de los medios de comunicación y ex primer ministro Silvio Berlusconi se hiciera con el control del grupo editorial "Espresso-Mondadori", en una dura batalla que terminó, tras la mediación del Gobierno, con el reparto del consorcio.

En 1996, cuando Scalfari dejó la dirección del periódico romano este ocupaba el segundo lugar en tirada, por detrás del milanés Corriere della Sera. Un año antes, "La Repubblica fue el primer periódico italiano de tirada nacional que salió a la calle con su portada en color".

Los siguientes años realizó publicaciones como La ruga sulla fronte (2001), Articoli, 5 (2004). Dibattito sul laicismo (2005) L'uomo che non credeva in Dio (2008), mientras que sus últimos libros fueron Per l'alto mare aperto (2010). Scuote l'anima mia Eros (2011). La passione dell'etica. Scritti 1963-2012 (2012) y L'amore, la sfida, il destino (2013).

"Adiós Eugenio, un siglo de periodismo y pasión civil", escribió hoy en un tuit su sucesor como director de Repubblica, Ezio Mauro.