El Belles Arts amplia la seua "visió" amb el dipòsit d'obres de Sorolla, Mir o Casas de Banc Sabadell

Així s'ha posat en relleu en la presentació de les peces, que s'ha dut a terme aquest dijous amb la presència del director del Museu de Belles Arts de València, Pablo González Tornel; el director territorial de Banc Sabadell, Juan-Fernando Canos, i la directora adjunta de la Col·lecció d'Art Banc Sabadell, Montse Corominas.

Entre les obres que s'incorporen al discurs del museu -que es podran visitar en les sales de la col·lecció permanent- figuren exemples de la pintura de paisatge, un gènere estimat per la burgesia del moment, com és el cas de 'El bosque', un paisatge de Ramón Martí Alsina (1826-1894), artista considerat l'introductor del Realisme a Catalunya, o dos paisatges d'Enrique Galwey (1864-1931), format a l'escola d'Olot.

En 1892 irromp en el territori peninsular el Modernisme, corrent que bevia de l'impressionisme francés, amb autors pioners com Ramón Casas (1866-1932), pintor cèlebre pels seus retrats de l'elit social i intel·lectual del moment, de qui s'inclou el 'Retrato de Maria Caralt', realitzat cap a 1907 o posteriorment Joaquín Mir Trinxet (1873-1940), del que s'exposa una pintura datada en 1916, 'El viejo Joy o Devoción', amb un llenguatge més pròxim a l'expressionisme.

També s'inclouen en aquest dipòsit en el Museu de Belles Arts un llenç de José María Marqués i Puig (1891-1950), 'La higuera', datat en 1924, d'un classicisme arcaitzant; una escena de 'Mendigos' de Valentín de Zubiaurre (1879-1963), exemple de la seua pintura costumista de temes bascos i castellans, amb sòlides figures i un profund sentit del colorismo; 'Dos mujeres de Lloret', oli datat en 1943 per Josep de Togores Llach (1893-1970), i 'Cabeza de mujer de perfil', pintat en 1892 pel valencià Joaquín Sorolla.

"CUSTODIS DE GRAN PART DEL PATRIMONI"

Per a González Tornel, el dipòsit de la col·lecció del Banc Sabadell en el Museu de Belles Arts de València és "una bona mostra de la col·laboració del col·leccionisme privat amb les institucions públiques, perquè a tots ens uneix una mateixa voluntat, que és el millor per a l'art i la cultura". En aquest sentit, ha manifestat que aquestes institucions "són els custodis de gran part del patrimoni cultural, i cal estar agraït".

Així mateix, ha subratllat que, "gràcies a la generositat del Banc Sabadell, no només el museu incrementa la col·lecció de pintors valencians, com Sorolla, sinó que expandeix el seu discurs museogràfic amb la millor pintura catalana d'entre segles, representada en el delicadíssim retrat femení de Ramón Casas o els formidables paisatges de Martí Alsina i Galwey".

Igualment, el director ha assenyalat la importància de l'entrada d'obres de Valentín de Zubiaurre o Joaquín Mir, perquè "el seu potent realisme social dialoga amb pintures ja presents en el museu, com les del valencià Antonio Fillol". A més, açò permetrà a la pinacoteca "configurar un panorama de pintura social de les primeres dècades del segle XX tremendament complet".

A més, ha incidit en les "limitacions pressupostàries" a les quals s'enfronta un museu públic, i el fet que se'ls permeta créixer, ampliar perspectives, i presentar un discurs "més polièdric" és gràcies a les accions desinteressades per part de particulars i entitats. A més, ha assenyalat que "aquest museu no té vocació de ser un museu local, té vocació de ser universal. Un lloc en el qual es plasme la idea d'un centre capaç d'aglutinar tota la història i totes les històries de l'art".

Juan-Fernando Canos ha incidit que la Col·lecció d'Art Banc Sabadell està considerada com "una de les col·leccions corporatives més importants del país". D'altra banda, en paraules de Montse Corominas, "és un placer que aquestes obres estiguen exposades al públic", sens dubte aquest és "la millor manera de mostrar la col·lecció i gaudir de l'art".

ESTRATÈGIA "CLARA"

D'altra banda, i preguntat per la necessitat d'ampliació del museu després d'haver-se fet pública l'adquisició per part de la Generalitat de la Col·lecció Lladró per a depositar-la en la pinacoteca, Pablo González Tornel ha assegurat que, després de 20 mesos en el càrrec de director, té "clara l'estratègia per al museu, però cal anar una cosa darrere d'una altra, i ja està".

"Les institucions públiques ens construïm i crec que és la manera de construir-se en els llargs terminis; és important tindre un pla per al museu, tindre una estratègia de museu i amb pau, sense estridències, amb treball bàsicament silenciós i sempre pensant en què podem fer tot el personal que treballem dins del museu perquè quan nosaltres ja no estiguem, als qui vinguen després, els deixem un museu millor del qual ens trobem i estem tots treballant en açò", ha asseverat.