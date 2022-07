L'Ajuntament de València amplia amb 70.000 euros la partida d'ajudes al xicotet comerç i la creació d'empreses

La Junta de Govern Local aprovarà aquest divendres aquesta ampliació de les ajudes que persegueixen fomentar el xicotet comerç, incentivar el manteniment i la creació d'aquest tipus d'empreses, així com millorar el mapa comercial de la ciutat de València, ha destacat l'Ajuntament en un comunicat.

El regidor de Comerç, Carlos Galiana, ha destacat "l'esforç municipal per fomentar i consolidar l'activitat comercial de la ciutat" i ha assenyalat que la quantia destinada per a aquestes ajudes "creades pel govern de Joan Ribó s'augmenta amb aquesta partida i, per tant, serà sensiblement superior a la de l'any passat, quan des del govern municipal ja es va doblar el seu pressupost".

"En eixe moment assignem a aquesta partida quasi 120 per cent més de diners que en 2020, per a donar suport al xicotet comerç en un moment de pandèmia", ha agregat.

Les prestacions es dirigeixen a persones físiques i jurídiques, cooperatives, societats civils, comunitats de béns legalment constituïdes i altres entitats sense personalitat jurídica, que realitzen la seua activitat en establiments comercials oberts al públic en la ciutat de València i segueixen a persones autònomes, xicotetes empreses o microempreses.

Les actuacions que poden beneficiar-se són el lloguer del local comercial, la implantació de sistemes de qualitat, la realització de cursos de formació comercial no reglada, la participació en plataformes individuals o conjunts de comerç electrònic, així com despeses d'assessorament, assegurances o de campanyes de publicitat.