La supuesta crisis en el matrimonio de Ortega Cano y Ana María Aldón parece estar cobrando cada vez más fuerza. El torero, que parece estar cansado del asedio de la prensa, recibió a los compañeros muy molesto e, incluso, amenazó con llamar a la Policía.

Tanto el diestro como su esposa han preferido mantenerse en silencio con respecto al momento que atraviesa su matrimonio. Por su parte, los colaboradores del Club Social de El programa del verano han aportado la información de la que disponen.

Sandra Aladro ha destacado que el regreso de Aldón a Madrid se debe a su participación en Déjate querer, el programa capitaneado por Toñi Moreno, donde la mujer romperá su silencio: "Dará la cara y se sentará a hablar sobre cómo se siente y lo que está viviendo".

Lecquio, además, ha completado: "Los dos ya saben que la relación está terminada, pero como no hay terceras personas no tienen la obligación de romper de un día para otro. Una relación rota no quiere decir que se hayan terminado los afectos y el cariño. De eso hay, y mucho, pero nada más".

El resto de colaboradores han apuntado que existe una importante falta de comunicación en la pareja, a lo que Joaquín Prat ha respondido que cuando se ha encontrado o coincidido con ellos los ha visto "francamente bien". El conde, sin embargo, ha señalado que mantienen la imagen de pareja feliz de cara a los medios.

De la misma manera, Lecquio ha comentado una anécdota en la que Ortega Cano apareció con unos pantalones de cuero "para hacerse el moderno". Una actitud que no pareció gustar nada a su esposa, que, según el aristócrata, no puso una buena cara al ver al torero.