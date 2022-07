Una madre denuncia que puso su casa a nombre de su hijo y ahora él quiere echarla: "Cría cuervos y te sacarán los ojos"

A la hora de comprar una vivienda, son muchos los padres que optan por poner el inmueble a nombre de sus hijos a fin de dejarles un lugar en el que puedan vivir cuando los progenitores falten.

Sin embargo, el hijo de Alicia, una empresaria madrileña de 56 años, no opinó igual que su madre cuando esta decidió comprar la casa y ponerla a nombre del joven. Este jueves, El programa del verano ha mantenido una conversación Alicia en la que la mujer ha explicado cuáles son las aspiraciones de su hijo.

"Cría cuervos y te sacarán los ojos", ha destacado Ana Terradillos, indignada con la situación. El matinal ha mostrado cómo el hijo de Alicia ha vendido parte de sus muebles e, incluso, contrató a una empresa de desokupación para echarla de una vivienda que ella paga cada mes.

"Hemos llegado a un nivel en el que siento que quiere quitarme del medio", ha señalado Alicia, que compró la casa en 2017 y la fue reformando. Cuando su hijo volvió a su casa, en lugar de venderla a un tercero, la mujer decidió ponerla a nombre de él para que tuviera un lugar donde estar.

Tal como ha explicado Alicia, hasta que decidió poner la casa a nombre de su hijo, él era "ejemplar, agradable, educado...". Pero, desde el momento que firmaron el cambio de propiedad del inmueble, él empezó a hacerle "chantajes viles con la casa" porque sabe que ahí estaban invertidos sus ahorros.

"Después de lo que veo, tu hijo es un impresentable", ha agregado Terradillos. "Él lo que quiere es vivir sin trabajar. Es su especialidad. Vivía de mi empresa con un sueldo altísimo. Siempre estaba pidiendo dinero, se quedaba con cosas de la empresa, si algún cliente nos dejaba una señal en mano, desaparecía. Tuve que tomar acciones", ha denunciado la mujer.

Alicia, además, ha explicado que se ha puesto en contacto con un grupo de abogados: "Lo que pasa es que la justicia va muy lenta en este país y él va creciendo. Yo declaré en el juzgado hace seis meses, pero a él tardaron dos meses en darle la notificación porque no le localizaban en ningún sitio. No abría el buzón, llamaban a la puerta y no atendía... Cuando le dieron la notificación, mi sentencia de muerte estaba asegurada".

"Yo solo pido una anotación en el registro, aunque luego haya un juicio lento. Que la justicia decida quién es el propietario de esta casa. Pero mis ahorros, mi vida, mi sacrificio, están en esta vivienda. Me he dejado la piel", ha sentenciado Alicia.