AMP.- Educació gratuïta de 0 a 3 anys, 14 centres nous i més beques menjador: els anuncis de Mas en el primer discurs

Mas s'ha estrenat en el parlament valencià amb un discurs en el qual ha fet referències a la seua predecessora, Mónica Oltra, així com referències a Alacant i la vertebració del sud amb la resta de la Comunitat Valenciana.

Entre els anuncis del departament que dirigeix, ha assenyalat que en el primer trimestre de 2023 es recuperaran i engegaran un total de 14 centres de l'Institut Valencià de Serveis Socials (IVASS). Entre ells, els primers centres de dia de majors de gestió directa.

Els nous centres es troben: Dos a Ademús, un a Agullent, Alpont, Benaguasil, Bétera, Betxí, Elx, la Font de la Figuera, Meliana, Monòver, Paterna, Torrevella i València.

Així mateix, ha anunciat quatre decrets que desenvoluparan la llei de Servicis Socials Inclusius: el que regularà els òrgans i processos de participació; la creació dels comités d'ètica en aquest àmbit; el que regularà la tipologia dels centres i el que regularà la qualitat dels servicis socials.

També ha anunciat que la Conselleria prepara un viatge solidari als territoris del Sàhara "seguint el treball parlamentari" i també "visibilitzant un conflicte germà que mitjançant programes com Vacances en Pau, moltes famílies valencianes senten com a propi".

Així mateix, ha proposat que les empreses privades del sector hoteler que externalitzen els servicis de neteja no puguen beneficiar-se de diners públics. Mas s'ha referit a la protecció de les netejadores, conegudes com Kellys.

DEPENDÈNCIA I RVI

En la seua intervenció, ha fet especial menció a la "acció transformadora" de les polítiques socials desenvolupades des de 2015 quan "es va iniciar un procés de millora dels servicis socials" i especialment amb l'aprovació en 2019 de la Llei "per la qual es creava el Sistema Públic Valencià de Servicis Socials Inclusius, conceptualitzat com a quarta pota de l'Estat del Benestar".

"L'esforç que durant aquests anys s'ha fet per a traure de la situació en què es trobaven els servicis socials valencians en 2015 i per a construir un dels sistemes de referència en tota Espanya ha sigut immens", ha afirmat.

Entre aquests avanços ha destacat les sis lleis aprovades (joventut, renda valenciana d'inclusió, de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere, de drets i garanties de la infància i adolescència i dels servicis socials inclusius) amb el que "les polítiques socials i d'igualtat han passat a significar ara quasi un 8% del pressupost total de la Generalitat, amb 2.199 milions d'euros, el triple del que hi havia" amb l'objectiu de "millorar la vida dels i les valencianes".

Entre aquestes millores, ha assenyalat l'increment de la inversió global en el sistema d'atenció a la dependència, que ha passat de 541 milions en 2015 a 986 milions en 2021, quasi el doble, un 82,26% més que implica rescatar persones".

D'aquesta manera, "les persones que ara es troben dins del sistema d'atenció a la dependència hagen passat de 41.955 al juliol de 2015 a 126.565 al juny de 2022, tres vegades més i una variació percentual de quasi el 200%."

Així mateix, "la llista d'espera en atenció a la dependència ha disminuït de les 44.686 persones oficials al juliol de 2015, més les 17.000 aparegudes als calaixos, per tant més de 60.000, respecte de les 12.602 actuals. És a dir, prop de 50.000 persones menys en llista d'espera", ha indicat.

D'altra banda, ha destacat que, amb la Renda Valenciana d'Inclusió (RVI), "estem donant cobertura a 77.259 persones, a les quals hem actualitzat l'IPC, amb un increment del 5,5% respecte de les quantitats de totes les modalitats de prestacions", situant la Comunitat Valenciana com l'autonomia en què les persones beneficiàries reben una quantitat major en relació amb la renda del seu territori.

En aquest sentit, ha recordat que s'ha passat "d'un pressupost per a la Renda garantida de Ciutadania de 29 milions d'euros en 2015 a 276 milions d'euros en 2021, huit vegades més per a polítiques dirigides a les persones més vulnerables, per a rescatar-les d'on el neoliberalisme econòmic els ha pretès deixar".

ENFORTIR EL SPVSS

En línia amb aquestes polítiques, la vicepresidenta ha destacat que en els pròxims mesos el seu departament "continuarà enfortint les diferents branques del Sistema Públic Valencià de Servicis Socials mitjançant mesures com la consolidació del contracte-programa "que permet que els ajuntaments i les mancomunitats puguen implantar una atenció primària forta i pròxima a la ciutadania".

A més, se seguirà impulsant "l'acció concertada plurianual, per a 4 anys, del conjunt de centres i servicis que les entitats sense ànim de lucre posen a la disposició del sistema" i s'abordarà "amb els agents socials i econòmics l'estabilitat i homogeneïtzació salarial dels més de 8.000 treballadors i treballadores".

A açò se suma l'aprovació de quatre decrets que desenvolupen la Llei de Servicis Socials Inclusius que regularan els òrgans i processos de participació, la creació dels comités d'ètica, la tipologia dels centres i la qualitat dels servicis socials.

D'altra banda, en col·laboració amb les consellerias de Sanitat Universal i Salut Pública i Educació, Cultura i Esport, està previst aprovar un decret que regularà l'atenció primerenca i els avantprojectes de llei de diversitat familiar i suport a les famílies, d'accessibilitat universal i la llei valenciana d'igualtat.