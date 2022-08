Paco Catalán: "Mis viñetas han servido para causas bonitas, como evitar el cierre de colonias de gatos"

Si os gustan los animales y pasáis tiempo en redes sociales es muy probable que os hayáis topado en algún momento con unas tiernas y a la vez duras viñetas sobre diferentes temas englobados dentro del maltrato animal firmadas por Paco Catalán. ¿Sabéis quién es este dibujante?

Aunque su fotografía en redes sociales muestra a un jovencito de unos ocho años vestido con una camiseta de rayas, la realidad es que Paco tiene 75 años y ha dedicado toda su vida a la pintura y al arte (como profesor) y que desde que se jubiló, empezó su pequeño proyecto personal de las viñetas animalistas en sus cuentas de Twitter, Facebook e Instagram.

Este diario charla con él para saber de dónde le viene su pasión por la pintura y su amor por los animales, así como de su experiencia y su opinión sobre la situación actual de los animales y sus derechos y protección, con respecto a cuando él dibujante era más joven.

Paco Catalán Valencia (1947, 75 años) Apasionado de las acuarelas y los pinceles desde pequeño y amante de los animales desde que tiene uso de razón, Paco Catalán estudió en la Escuela de San Carlos (Valencia) la carrera de Bellas Artes. Ha dedicado su vida a la enseñanza, pero también ha trabajado pintando cuadros, siempre con temática animalista. De hecho, Catalán siempre ha sido un activista por los derechos de los animales, rescatando perros y gatos de la calle y apoyando a asociaciones y protectoras. Desde que se jubiló, se dedica a publicar una viñeta sobre maltrato animal a diario, con el fin de intentar concienciar un poco sobre la importancia de cuidar el planeta y los seres que viven en él.

Para empezar por el origen de todo... ¿De dónde le viene su afición por la pintura?Desde que tengo uso de razón me recuerdo con mi caja de acuarelas y mis pinceles, aquellos que me dejaban en casa los Reyes Magos (ríe). Siempre me ha gustado pintar animales, de hecho, conservo muchos dibujos de cuando tenía siete u ocho años y me dedicaba a pintar palomas, tórtolas o gatos. Mientras que los demás niños los cazaban, yo los retrataba.

​

​En la adolescencia seguí dibujando y cuando acabé mis estudios quise hacer Bellas Artes, así que fui a la Escuela de San Carlos, en Valencia. Desde entonces, he pintado cuadros en los que los animales eran los protagonistas: ganados, ovejas, cabras... Mi temática siempre ha ido por lo animalista.



He sido profesor durante 30 años y, desde que me jubilé, "trabajo" en mis viñetas diarias que publico en redes sociales, aunque más que una tarea es un placer.



Entonces, ¿el amor por los animales le viene desde bien pequeño?Sí. He tenido la suerte de que mi familia ha querido siempre mucho a los animales, hemos tenido siempre perro o gato, lo que ha influido mucho. De hecho, no me gusta llamar a los animales de compañía mascotas, prefiero referirme a ellos como amigos o compañeros.



​Cuando tenía unos diez o doce años, en España se veían cosas terribles en relación a los animales, muy malos tratos y como yo tenía cierta empatía hacia ellos, pues tendía a defenderlos, lo que me llevó a tener muchos problemas con los chiquillos de la época. Para ellos mi actitud era una rareza.



Ahora que vivo en el campo, tengo 14 gatos. Mi vida estos últimos años ha estado dedicada, a parte de a dibujar las viñetas para intentar ayudar a los llamados "sin voz", a mis compañeros.​ Además, he sido muy activista, recogiendo animales perdidos, llevándolos al veterinario... He gastado muchísimo dinero en rescatarlos y ayudarles y ha sido la mejor inversión de mi vida.

"He tenido que ver fotografías que me han llevado a momentos de mucha tristeza, depresión y ansiedad"

Y, ¿qué le llevó a dibujar estas viñetas que comparte en sus redes sociales a diario?Cuando se popularizaron las redes sociales, a pesar de que muchos las detestan a mi me parecieron fantásticas. Como artista, me permiten enviar mensajes gráficos con una inmediatez tremenda, lo que para mí tiene mucho valor. Que un dibujo tenga una repercusión enorme en cuestión de diez minutos, que es lo que tardo en escanearlo y ponerlo en redes sociales, es increíble.



​Empecé a hacerlo por intentar cambiar un poco el mundo, aportando mi pequeño granito de arena por mejorarlo y, si puede ayudar a ello, pues ahí está. Lo hago de forma pasional y porque quiero.

​

Sin embargo, publicar una viñeta diaria me ha pasado factura, he tenido que ver imágenes en internet que ponen otros activistas animalistas, fotografías que me han dolido mucho y me han llevado a momentos de mucha tristeza, depresión y ansiedad.​ Aunque también tiene su lado bueno, porque mis viñetas han servido para causas bonitas, como evitar el cierre de colonias de gatos, por ejemplo, así que merece la pena.

¿Cuándo se dio cuenta de que sus viñetas eran famosas? ¿Cómo lo vivió?Cuando empecé lo hice con unos 15 o 20 seguidores, por lo que soy el primer sorprendido de que empezaran a sumarse y sumarse y ahora sean más de 160.000 los que suman entre mi Facebook, Twitter e Instagram (más o menos, no los he contado exactamente). Me satisface bastante porque llego a mucha gente.



En cuanto a la temática de las viñetas... ¿Cómo los escoge?Siempre son sobre temas de protección animal o maltrato animal, pero cada una de ellas es el reflejo de momentos y sentimientos. Las ideas las saco de noticias que leo o veo en el telediario, de la lectura o simplemente de situaciones que veo u oigo. Me dedico a traducir todo eso en dibujos.



Sin embargo, mis viñetas van cambiando. Las últimas que estoy dibujando ahora siguen la misma línea animalista, pero en ellas quiero mandar un mensaje de concordia o amor, más que un mensaje que juzgue. Es sencillamente una evolución.​