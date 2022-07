Gravity & Other Myths arriba per primera vegada a Alacant amb les acrobàcies "al límit" de 'A simple space'

20M EP

La companyia circense australiana Gravity & Other Myths actuarà per primera vegada a Alacant, aquest divendres, a les 22.30 hores, dins del festival FRESCA!, per a presentar l'espectacle 'A simple space', amb acrobàcies "al límit de la capacitat física".