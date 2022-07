Mazón subratlla que és necessari "eliminar traves, reduir costos i millorar el tractament fiscal a les cooperatives"

El líder 'popular' ha assenyalat que des del PP s'aposta pel cooperativisme "com a fórmula de creació d'ocupació i arrelament al territori". "És un model històric, profundament valencià i amb futur, que sempre hem defensat i que necessita no només d'ajudes públiques sinó també de beneficis fiscals", ha indicat Mazón, qui afig que és "necessari que les iniciatives polítiques i empresarials de foment de l'ocupació no perden de vista el treball que desenvolupen les cooperatives".

Per a Mazón, "el cooperativisme és indispensable en la realitat econòmica de la nostra terra i ens comprometem no solament a estar al costat d'ells, sinó al fet que siguen interlocutors qualificats i part important en la presa de decisions en la realitat econòmica de la nostra terra".

"El model econòmic de la Comunitat Valenciana ha de basar-se en la inversió, en la creació d'ocupació i riquesa i a fomentar estímuls perquè invertir en aquesta terra resulte atractiu. Apostem pel cooperativisme com una fórmula de creixement econòmic", ha insistit.

Entre altres qüestions concretes, el PPCV proposa "incentivar la creació de cooperatives de servicis empresarials i professionals o adaptar les mesures i bonificacions genèriques a la realitat societària de les cooperatives de treball associat, garantint que els seus socis, independentment del règim de la Seguretat Social en el qual cotitzen, tinguen accés a les mateixes bonificacions que la resta de treballadors".

El president 'popular' ha indicat que "en uns moments en què els costos de producció estan disparats és fonamental una rebaixa d'impostos. La situació de moltes cooperatives és límit i no poden aguantar molt temps més. El Consell els va generar unes expectatives d'ajudes, deduccions i subvencions que no s'estan complint i no els arriben".

Al seu juí, "urgeix emprendre accions reals perquè puguen fer front a la pujada dels preus de les matèries primeres, la producció o els costos energètics". Actualment, a la Comunitat Valenciana hi ha 2.180 cooperatives que generen 54.000 ocupacions directes i tenen més de tres milions de socis.