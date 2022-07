Desmantellat un laboratori de cocaïna a Paiporta i detingudes dos persones

Segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat, els agents, en la seua tasca de prevenció per a la detecció del consum de substàncies estupefaents en zones d'oci, van tindre coneixement d'una informació que apuntava a una parella de Paiporta com a possible responsable de la venda de substàncies estupefaents en grans quantitats a establiments hostelers i terceres persones que posteriorment s'encarregaven de la seua distribució.

Com a conseqüència d'aquesta informació, va donar començament l'Operació 'SNOWFLAKE', en la qual es va poder identificar a la parella a la qual apuntaven les informacions obtingudes. Després de la consulta dels seus antecedents, es va poder comprovar que un d'ells, l'home, ja havia estat a la presó per un delicte de tràfic de drogues.

Els agents van descobrir que un dels detinguts es desplaçava amb assiduïtat un traster situat en un Polígon Industrial de Paiporta en els moments en els quals es trobava sense vigilància.

En un dels viatges al traster, els agents van sorprendre al detingut que, després de comprar productes químics en diferents establiments, es dirigia al lloc. Va ser aleshores quan els agents li van identificar, van fer un registre del vehicle i van trobar substàncies susceptibles de ser utilitzades com a precursors en l'elaboració d'estupefaents.

Els agents van registrar el traster i van corroborar la possessió de substàncies químiques en notòria quantitat, les quals es troben catalogades com a susceptibles de ser utilitzades com a precursors de droga, a més de diferents utensilis -planxes de metacrilat amb diversos logos impresos, mesuradors, bàscules, poals propis del tractament de cocaïna- i diversos embolcalls d'una substància blanca, amb un pes aproximat de 200 grams, que va donar com a resultat positiu en cocaïna.

També es va detindre a la parella de l'home amb la finalitat de salvaguardar els efectes que pogueren trobar-se a l'interior de l'habitatge, ja que al llarg de la investigació es va comprovar com aquest acompanyava a la seua parella al traster, per la qual cosa podia estar aprofitant-se de les il·lícites activitats de la seua parella per al seu manteniment.

L'endemà es va registrar la vivenda dels detinguts, on els efectius van intervenir diversos efectes. Entre ells, diversos elements per a extraure i adulterar cocaïna, 1.600 quilograms de cocaïna, substàncies de tall, 1.812 euros en efectiu en diversos bitllets, documents d'enviament de diners a l'estranger, diversos terminals mòbils i útils de producció i distribució de drogues.

El principal investigat, un home de 50 anys i de nacionalitat dominicana, es troba a la presó, mentre que la seua parella, una dona de 43 anys i nacionalitat espanyola, es troba en llibertat amb mesures cautelars. Se'ls imputa un delicte continuat contra la salut pública (tràfic de substàncies estupefaents considerades dures, amb l'agreujant de notòria importància).

Les diligències han sigut entregades en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Torrent.