UGT PV exigeix al Govern el reconeixement professional i retributiu dels TCAE pendent des de fa 15 anys

Amb motiu de la celebració, aquest pròxim divendres, del dia internacional del TCAE, el sindicat fa una crida als poders públics perquè "salden el deute amb un col·lectiu de treballadores i treballadors el treball dels quals és essencial per a la sanitat pública, però que, per un ajust normatiu sense resoldre des de fa tres lustres, està enquadrat en una categoria inferior a la qual li correspon tant per formació com per les funcions que realitzen".

La falta de reconeixement del seu treball deriva, a efectes salarials, que cada TCAE perda de mitjana 2.542 euros a l'any, segons denúncia en un comunicat el sindicat, que reclama que "s'actualitzen i registren les seues funcions, entre unes altres, el treball realitzat en programes informàtics i, en definitiva, un reconeixement real com a membres de l'equip d'infermeria".

Per a UGT PV, "aquest personal és una pota essencial en el funcionament dels centres sanitaris valencians amb titulació i funcions pròpies del grup de classificació C1". No obstant açò, aquest col·lectiu "encara està enquadrat en el grup C2, la qual cosa minva el seu desenvolupament professional i retributiu".

La reclassificació "està pendent des de fa anys i és resultat de la inactivitat del Govern que encara no ha aprovat les noves titulacions". En aquest sentit, UGT Serveis Públics exigeix la derogació de la disposició transitòria tercera de l'EBEP que marca un període transitori a l'hora de classificar els llocs tot esperant que es generalitze la implantació dels nous títols.

Eva Plana, responsable del sector de Sanitat, Sociosanitari i Dependència d'UGT Serveis Públics de País Valencià, ha apuntat que, en la situació actual de crisi que es troba la sanitat, amb una pressió assistencial que continua "alta", "no és de rebut que es done l'esquena a un personal que és un pilar bàsic de l'Estat de Benestar i el seu treball és imprescindible per al dia a dia dels centres sanitaris valencians".