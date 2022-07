CSIF alerta de l'augment d'atencions en Urgències de l'Hospital de Gandia i del "col·lapse" si no hi ha reforços

CSIF veu possibilitat de "col·lapse" i ha demanat reforços "urgents" davant l'"augment significatiu" de pacients que acudeix al servici d'Urgències de l'hospital de Gandia, que atén tota la comarca de la Safor. Segons el sindicat, en els primers 12 dies de juliol la mitjana diària ha sigut de 272, superior a la de 260 de 2019 i el dilluns 11 va arribar a atendre a 336.

El sindicat ha apuntat que si la situació actual resulta "greu" a causa de l'"elevat nombre d'atencions" i a la "falta de cobertura de torns de vacacions, que provoca que en la pràctica la plantilla siga inferior a la d'altres mesos de l'any, en les pròximes setmanes previsiblement empitjorarà amb l'augment de població en la comarca".

CSIF recorda l'"elevat nombre" d'estiuejants que acudeix al litoral de la Safor, sobretot en la segona quinzena de juliol i la primera d'agost i ha remès un escrit a Gerència del departament en el qual alerta de "la impossibilitat d'atendre aquest augment de població amb els centres de salut de les platges sense cobertura sanitària completa".

En aquesta línia, adverteix "del possible col·lapse que pot succeir en un servici tan essencial com el d'Urgències hospitalàries" i constreny, davant aquesta conjuntura, a la Conselleria de Sanitat a "aportar els recursos materials i de personal necessaris per a poder atendre de forma adequada tota aquesta demanda assistencial i, d'aquesta manera, vetlar per la imprescindible assistència sanitària als ciutadans i per la preservació de la salut psicosocial dels professionals de sanitat".