Investiguen el conductor d'un vehicle que circulava a 181 km/h en un tram de 80

Segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat, diumenge passat, sobre les 11.00 hores, en el marc de la campanya de vigilància i control de la velocitat, un equip radar de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil va detectar a un turisme amb excés de velocitat. Circulava a 181 km/h en la via desdoblegada CV-30, a l'altura del quilòmetre 3.500, amb direcció a València.

El conductor va ser parat i identificat pels agents de trànsit. Es tractava d'un home de 30 anys que viatjava sol per la via convencional interurbana en la qual el límit de velocitat màxima permesa de forma específica és de 80 km/h. Així, sobrepassava àmpliament els límits establits, superant el doble de la velocitat permesa.

El tram de via en el qual estava instal·lat el cinemòmetre disposava de senyalització específica de límit de velocitat a 80 km/h.

El Codi Penal estableix que sobrepassar en 80 km/h la velocitat màxima permesa en vies interurbanes és constitutiu de delicte contra la seguretat vial, per la qual cosa el conductor està sent investigat com a presumpte autor del fet punible.