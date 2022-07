Drake Bell, tras la sentencia por abuso sexual: "Cuando me enteré de su edad corté la comunicación"

Drake Bell, actor de la serie Drake & Josh, fue sentenciado el pasado año a dos años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario tras una acusación de abuso sexual por parte de una fan menor de edad. Desde entonces, él no se había pronunciado sobre lo ocurrido, hasta ahora, que ha hablado del polémico proceso y sus consecuencias.

El actor acudió al programa mexicano Ventaneando, donde se expresó por primera vez sobre lo ocurrido. "Yo fui muy estúpido e irresponsable. Los fans te contactan en Instagram, pero hubo una chica con la que hablé y no puse atención a su edad. Al conversar con ella, se obsesionó y cuando me enteré de su edad corté la comunicación, la bloqueé y eso le molestó", dijo.

Él mantiene que aquellos días no sucedió ningún tipo de abuso sexual por su parte, aunque sí se verdad que se sintió culpable por haber coqueteado con una menor de edad. Sin embargo, él no conocía el dato de sus años. Aún así, le pareció totalmente adecuado que le dieran la razón en el juicio.

"No, claro que no hice nada de lo que ella dice y afortunadamente la evidencia forense lo demostró", dijo. Además, también comparó su caso con el de Johnny Depp: "De todos modos hubiera estado en problemas por mi acto irresponsable de no saber lo que debí haber sabido, hubiéramos tenido el mismo resultado pero hubiera salido en la prensa, hubiera sido como el juicio de Depp. Todos viéndolo bajo el microscopio. Me acababa de enterar que mi esposa estaba embarazada".

Él aseguró que la chica "inventó cosas que nunca sucedieron", además de amenazar a su esposa. No desmiente en ningún caso que no conociese a la joven. "Vino a conciertos, sí, pero conoces a fans y hay abrazos de cinco segundos y besos y autógrafos, pero nunca hubo ninguna actividad 'extracurricular', ¿sabes?", explicó.

Tras las acusaciones, se rumoreaba que Drake había entrado en una lista de abusadores, lo que él considera erróneo. "Algunos reportes decían que en California me iban a poner en los registros de violadores y nada de eso fue verdad. Acabo de llegar de Europa, estoy en México todo el tiempo y si alguna de las acusaciones en mi contra fueran reales, yo no estaría aquí sentado. Literalmente el delito fue distribuir temas lastimosos a jóvenes, básicamente fue como ligar con una chica que no sabía que era menor de edad. Eso fue todo", sentenció.