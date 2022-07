Toño se queda sin palabras con Carla, su cita en 'First dates': "Es una diosa"

"Soy una persona bastante cercana, muy romántico, detallista, me gusta mucho cuidar a la persona que tengo delante, soy fiel, no soy extremadamente celoso y muy activo sexualmente", afirmó Toño en su presentación este miércoles en First dates.

Carlos Sobera le preguntó al andorrano si ligaba mucho, y este le contestó que "no me puedo quejar. Me he enamorado alguna vez, pero no me ha ido del todo bien en el amor".

"Estoy cansado ya de ir de flor en flor, necesito a alguien que me ayude a centrarme un poquito porque el amor, al final, es muy bonito", admitió Toño.

Y explicó que "busco una chica que sea graciosa, que sea extrovertida, que no sea borde y que le guste un poco el tema de internet porque soy streamer en Twitch".

Carla y Toño, en 'First dates'. MEDIASET

Su cita fue Carla, que se definió como "una persona un poco intensa, pero también soy dulce, cariñosa, creativa, inquieta... Los chicos me gustan que estén tatuados, fuertes, educados, caballerosos, buenas personas y detallistas".

Nada más verla, Toño se quedó sin palabras, fue a saludarla y le confesó a Sobera que "yo os había pedido una chica normalita, así como yo, y me habéis traído una diosa".

"Me parece una diosa porque no hay nada más que observarla… al entrar por la puerta me ha dejado anonadado, de verdad", aseguró el streamer andorrano.

Toño y Carla, en 'First dates'. MEDIASET

Durante la cena charlaron de sus aficiones a qué se dedicaban, buscando puntos en común que hicieran posible una segunda cita fuera de las paredes del restaurante de Cuatro.

El postre se lo tomaron en el privado, donde al son de la música bailaron, rieron y se besaron antes de pasar a la decisión final, donde ambos coincidieron en que querían una segunda cita.