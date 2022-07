Arturo González-Campos, en 'Pasapalabra': "¿Qué hacéis invitándome? ¿Por qué no ponéis un cartón?"

Pasapalabra recibió este miércoles a cuatro nuevos invitados para que ayudaran a Orestes y Rafa a conseguir el mayor número de segundos posibles de cara a enfrentarse a El Rosco.

Roberto Leal comenzó saludando a los del equipo naranja del sevillano, la cantante Melody, que comentó que ahora estaba mucho mejor el plató porque la última vez que estuvo no había público, solo muñecos de cartón.

Con ella estaba el actor de doblaje Ramón Langa, voz en castellano de Bruce Willis o Kevin Costner, y también ha participado en producciones de cine, televisión y teatro.

El presentador, tras charlar con los concursantes, pasó a presentar a los acompañantes de Orestes en el equipo azul, la actriz madrileña Lluvia Rojo, conocida por su papel de Pili en Cuéntame cómo pasó, y el cómico y guionista Arturo González-Campos.

Este último y Leal protagonizaron una curiosa anécdota entre bromas de ambos. "Pero Roberto, si estaba todo bien, si esto es un formato de éxito, funcionaba genial y a la gente le encanta Pasapalabra... ¿Qué hacéis invitándome a mí? ¿Por qué no habéis puesto un cartón?".

El presentador le contestó: "Te digo la verdad, le dije al equipo del programa que vinieras porque me parecías una persona muy culta, pero pensaba que no te iban a traer".

Roberto Leal, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"Cuando me dijeron que sí ibas a venir, estuve llamando a dirección para que no acudieras como invitado, pero me dijeron que ya estabas convocado", señaló Leal en tono de broma.

González-Campos le respondió, provocando las carcajadas en el plató, que "en cualquier momento va a haber una llamada de arriba diciendo: Quitad a este señor de aquí, por favor, y que venga alguien importante...".

Otro de los momentos más divertidos de este martes en el concurso de Antena 3 fue cuando Lluvia Rojo acertó La Pista Musical, y no dudó en sacar a bailar al cómico para celebrarlo.