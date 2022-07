La España Vaciada denuncia estar desatendida por las medidas "urbanocentristas" de Sánchez: "No tenemos trenes ni Cercanías"

La España Vaciada cree que Pedro Sánchez no les ha tenido en cuenta en la batería de medidas sociales anunciadas en el XXVI Debate sobre el estado de la Nación. Es un sentimiento generalizado dentro de las fuerzas políticas regionalistas con representación en el Congreso -Teruel Existe, Coalición Canaria (CC), BNG y, en menor medida, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC)-, que este miércoles han denunciado el carácter "urbanocentrista" de las iniciativas del Gobierno central.

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, fue uno de los más duros con el presidente, a quien le recriminó que "se olvidara de los 70% del país que no viaja en Cercanías ni vive en Madrid". Guitarte criticó que no haya apenas "menciones mínimas" al proyecto de "cohesión territorial" cuando en la España vaciada no tienen "trenes ni Cercanías", dijo, lamentando no poder disfrutar de la bonificación al 100% de los abonos de trenes de Cercanías y Media Distancia operados por Renfe.

“Lo mismo sucede con el anuncio de 12.000 viviendas públicas en la Comunidad de Madrid”, agregó, clamando más ayudas en materia de vivienda para otras comunidades como el desbloqueo de la conocida Operación Campamento en la capital.

La diputada del Grupo Mixto, Ana María Oramas este miércoles en el Congreso EDUARDO PARRA

En la misma línea, la representante de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, echó en cara a Sánchez que no hubiera anunciado ninguna medida para el archipiélago ni tampoco hiciera ninguna mención a Marruecos ni al problema de la inmigración, una cuestión "fundamental" para las islas, valoró.

"El Gobierno va a cobrar a bancos y eléctricas nuevos impuestos. ¿Y eso qué tiene que ver con la vida de la gente hoy? ¿Sabe usted que en Canarias no hay trenes? ¿Va a pagar el 100% de las guaguas?", cuestionó la dirigente del Grupo Mixto. "Para usted somos irrelevantes, tanto, que ni siquiera se nos informó del cambio de política sobre el Sáhara Occidental. Tiene un país al borde de la quiebra, pero usted considera que va mejor que nunca", concluyó con más reproches.

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ofrece una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados tras la primera intervención de Sánchez en la 26 edición del Debate sobre el Estado de la Nación. Europa Press

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, lamentó por la parte que le toca que Galicia estuviese "ausente" en la intervención del presidente, a quien le reclamó que "cumpla" con su comunidad.

"Si el BNG está aquí es para defender los intereses de los gallegos y para trabajar para que más pronto que tarde, el estado de la nación no se decida en Madrid, sino que lo decidan los gallegos y gallegas en función de sus intereses y de forma libre y soberana", sostuvo, reivindicado la "soberanía plena" del pueblo gallego.

Rego también se acordó de "la medida estrella" de la bonificación al transporte, aunque como los anteriores fue para demonizarla: "¿Sabe cuántos gallegos se van a beneficiar del Cercanías? Cero, porque en Galicia no existen", censuró.

El diputado nacional del PRC, José María Mazón, en el Congreso.PRC(Foto de ARCHIVO)09/6/2022 PRC

Finalmente, rompiendo la tendencia, el diputado del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) en el Congreso, José María Mazón, aplaudió algunas de las medidas planteadas por el jefe del Ejecutivo, en especial los impuestos temporales a grandes empresas y el bono para los viajeros de Renfe, que consideró "acertadas". Eso sí, también lamentó no escuchar la palabra “Cantabria” de la boca de Sánchez respecto al capítulo de inversiones y apremió al mandatario a que cumpla los compromisos que adquirió con su partido para con su comunidad.