Vicente el Genovés, nou president de la Fundació del Col·legi de l'Art Major de la Seda

Després de quasi 13 anys com a president del Col·legi, el Genovés ara assumeix un nou projecte sense desvincular-se de la institució. El nou responsable fa un balanç molt positiu de sis primers anys de la fundació sota la presidència d'Amparo Fabra.

En aquest sentit, remarca que l'engegada de la Fundació "ha sigut una tasca gens fàcil, ja que, en coincidir amb la inauguració del museu i la rehabilitació de l'edifici, totes les mirades estaven posades sobre açò". "Però Amparo Fabra va saber treballar en un discret segon pla i desenvolupar activitats culturals que han enriquit tant al Col·legi com al Museu".

Així, ha destacat la "brillant gestió que va tindre la Fundació amb l'adquisició del llibre de les primeres ordenances dels tintorers valencians, datat de finals del segle XV i inicis del XVI".

Respecte a les metes que es marca, el seu "objectiu prioritari" serà donar a conéixer més a la societat valenciana la Fundació, així com "incrementar els convenis i acords per a ajudar el sosteniment i viabilitat del projecte".

"Que el patronat de la Fundació haja volgut que presidisca aquesta nova etapa, és per a mi un gran honor i responsabilitat a la qual espere no defraudar. El que sí puc assegurar, i els que ja em coneixen saben, és que treballaré de forma incansable per a aconseguir els objectius que hem d'aconseguir", assevera.