UP remarca que no es pot desvincular la reforma fiscal de la del model de finançament

20M EP

NOTICIA

Unides Podem ha defès que el Debat de l'Estat de la Nació "no pot obviar el clam que suposa la reforma del sistema de finançament autonòmic que, sent una reivindicació històrica de la Comunitat Valenciana, és compartida a més per altres territoris de l'Estat" i han reclamat una reforma fiscal que faça possible aquest canvi de model. "No es poden desvincular les dos reformes", han agregat.