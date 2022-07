Mor ofegat un banyista a Elx i assisteixen a dos homes i una dona al Campello i Sant Joan

La primera de les intervencions ha ocorregut a les 12.10 hores, quan s'ha alertat el CICU que diverses persones havien tret de l'aigua inconscient a una dona en la piscina d'un hotel de Sant Joan. El socorrista de la piscina ha iniciat el massatge cardíac a la banyista.

El CICU ha mobilitzat una unitat del SAMU i una unitat de SVB. Una vegada en el lloc, l'equip mèdic del SAMU ha recuperat les constants vitals de la dona, després de realitzar-li la reanimació cardiopulmonar avançada i altres tècniques. Posteriorment, la banyista, d'uns 70 anys, ha sigut traslladada a l'hospital de Sant Joan, en l'ambulància de suport vital avançat.

Poc més tard, a les 12.40 hores, entrava un altre avís mitjançant el qual s'alertava que havien tret de l'aigua amb dificultat respiratòria a un home en la platja Muchavista de Mutxamel. A més del personal de socorrisme de la platja, el banyista ha sigut assistit inicialment per dos metges que es trobaven en el lloc de l'incident.

El CICU ha mobilitzat una unitat de SVB, l'equip sanitari de la qual ha assistit al banyista, de 65 anys, que ha sigut evacuat a l'hospital de Sant Joan amb símptomes d'ahogamiento.

A les 13.30 hores s'ha sol·licitat de nou la intervenció del CICU per a assistir a un altre banyista que havien tret inconscient de l'aigua, en la platja El Carabassí d'Elx. Membres de salvament de la platja han iniciat la reanimació cardiopulmonar bàsica.

Fins al lloc s'han desplaçat una unitat del SAMU i una unitat de SVA d'Infermeria. A la seua arribada, els servicis mèdics han realitzat la reanimació cardiopulmonar avançada i altres tècniques de recuperació, però no hi ha hagut resposta. El banyista, d'uns 45 anys, havia mort. L'autòpsia judicial determinarà les causes de l'ofegament.

Ja a la vesprada, a les 16.30 hores, s'ha alertat el CICU que havien tret a un home amb dificultat per a respirar de la piscina d'una urbanització del Campello.

Fins a allí s'han desplaçat una unitat del SAMU i una unitat de SVB. El banyista, de 42 anys, ha sigut atès per l'equip mèdic del SAMU. Després de l'assistència, l'home ha sigut traslladat, amb símptomes d'ofegament, a l'hospital de Sant Joan en l'ambulància de suport vital bàsic.