Una alumna de la Universitat d'Alacant guanya un premi nacional d'Instagram sobre addiccions

En quart curs del grau de Ciències del Mar i prop de defendre el Treball de finalització de Grau (TFG), Hernández Soler va presentar un cartell publicat en Instagram en el qual dos jóvens estan enfront d'una posta de sol en la platja i, en lloc d'admirar-la, miren a les pantalles dels seus telèfons mòbils. Mitjançant edició fotogràfica, l'estudiant va crear un efecte en el qual pareix que els joves estan sent engolits per les seues pantalles. A açò, afig el lema "Deixaràs que t'absorbisca?", explica l'universitat en un comunicat.

Segons assenyala la pròpia Hernández Soler, la idea va sorgir "precisament perquè estudie Ciències del Mar. En un capvespre, em va fer l'efecte que la gent estava més pendent de fer la fotografia per a eixir bé en les xarxes socials que de veure el capvespre i el mar, que eren l'important i bonic del moment".

En el mateix sentit, l'estudiant afig que "jo també tinc xarxes socials i puge fotografies, però hem de ser conscients que no tot ha de ser estar pendents de la foto, de les xarxes socials i de les interaccions en elles. No ens pot absorbir el telèfon, hem de controlar-ho perquè si no, es converteix en una addicció i això vaig voler dir en el cartell".

Aquest concurs presenta les seccions dedicades a Vídeo, TikTok i Instragram i està organitzat en el marc de Tu Punto, que és un programa dirigit a estudiants universitaris que facilita informació sobre els riscos derivats del consum de drogues i sobre les addiccions comportamentales, amb que s'afavoreixen processos de reflexió crítica i estratègies d'autocontrol i de limitació de riscos.

Tu Punto és un programa de l'associació PDS (Promoció i Desenvolupament Social), finançat per la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues (Ministeri de Sanitat) i compta amb la col·laboració de la REUPS (Xarxa Espanyola d'Universitats Promotores de Salut).