El PP demanarà ajudes per als habitants de municipis que no es puguen beneficiar d'abonaments gratis de tren

"Una vegada més, Sánchez s'oblida d'eixos milions d'espanyols que no viuen en ciutats o municipis amb connexions adequades. En el cas de la província de València, parlem d'habitants de municipis en risc de despoblació que es veuen obligats a agafar el vehicle privat per a desplaçar-se. A totes eixes persones de l'Espanya buidada a la qual sempre al·ludeix Sánchez, quina solució els dona?", s'ha preguntat Mompó en un comunicat.

El portaveu 'popular' ha reiterat "la necessitat de servicis i infraestructures per a frenar la despoblació dels municipis d'interior" i ha incidit que el seu grup lluita "perquè es restablisquen les connexions de tren eliminades per l'executiu, per exemple el tren Utiel-Conca, l'eradicació del qual ha afectat a municipis com Camporrobles, a pedanies d'Utiel i a altres municipis contigus que feien ús d'aquestes estacions per als seus viatges, com Villagordo del Cabriel o Fuenterrobles".

"Ens neguem al fet que el Govern vullga fer comarques de primera i de segona", ha denunciat i ha posat l'accent que "el dèficit d'infraestructures en les zones rurals de la província llastra el seu creixement". En aquest sentit ha recalcat que "existeix una manca de servicis que són imprescindibles per als veïns d'aquests municipis que no poden seguir així". "Ara aquestes desigualtats es veuen encara més accentuades per les bonificacions anunciades per Sánchez", ha resolt.