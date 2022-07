Entrevista

Más que artista, Gloria Trevi es una superviviente que consigue superar todos los obstáculos que se encuentra por su camino. Sin perder la sonrisa, pero con los pies en el suelo, la mexicana se muestra cercana y amable al hablar sobre las cuestiones más delicadas de su vida. Tras tres años de silencio, acaba de presentar en España su disco Isla Divina, un reflejo de su estado anímico actual, y el próximo 6 de agosto actuará en el festival Starlite junto a Mónica Naranjo.

¿Es el trabajo más especial?Todos mis trabajos los considero de la misma manera. A través de la música me expreso y muestro a la gente cómo me siento en cada momento. Tal vez en este nuevo álbum he reflexionado mucho sobre el mundo bonito que nos merecemos después de todo lo que hemos pasado como sociedad. Estamos viviendo las consecuencias de un mundo maltratado.



¿Es una mujer comprometida con estos temas?Cada vez más y me gustaría que la gente que me sigue tomara conciencia sobre todo lo que nos rodea. No solo con el medio ambiente, sino también en los que tiene que ver con el ser humano, con las mujeres, con los malos tratos… Nos falta todavía mucho por avanzar.

En una ocasión dijo que no era feminista, sino humanista…Sigo apoyando el movimiento feminista porque provengo de un país que tiene un elevadísimo porcentaje de feminicidios. Sin embargo, también hay otras causas que merecen mi atención y a las que hay que proteger, como la discriminación por condición sexual o por lugar de nacimiento. Yo lo he sufrido y es muy doloroso.

¿La fortaleza se consigue?He luchado contra mis complejos toda la vida. De joven era una chica muy acomplejada, me sentía muy fea. Actualmente me siento más guapa, pero también reconozco muchas cosas nuevas por las que tengo que luchar, muchas relacionadas con la mujer.

Póngame un ejemplo…La edad. A las mujeres se nos sigue señalando por los años y esto no puede ser así. Hay personas que aprovechan este tipo de cuestiones para hacer daño. Yo, por fortuna, a mis 54 años, tengo la suerte de verme bien.

¿Le afectan las críticas?No me afectan los comentarios negativos porque me miro al espejo. Pero hay mucha gente que sufre mucho por lo que se escribe en las redes sociales. Hay que cuidar la salud mental, es verdaderamente importante.

Usted lo sabe bien, pues con 20 años tuvo un intento autolítico, ¿cómo escapó de los demonios?La terapia es fundamental en estos casos y, desde entonces hasta hoy, intento hacer hincapié en cuidar nuestro interior. No sé si ayudo a mucha gente, pero lo intento, a través de la música.

¿La música es su medicina?Sin ningún género de dudas. Yo he vivido cosas que me podrían haber hecho sentir rencor y que me podría haber lanzado a la oscuridad más absoluta. A través de las canciones he podido desahogarme y empezar de nuevo.

También le canta al amor y mira que usted ha sufrido…El amor es el mejor motor que mueve el mundo: te sana, te devuelve la inocencia, te da la esperanza. También es cierto que hay malos amores que dañan y de los que hay que alejarse.

¿Y como se identifican?El otro día tuve esta conversación con uno de mis hijos porque le están rompiendo el corazón. Esos malos amores son muy fáciles de detectar, ya que cuando el amor deja de parecer amor, ya no es amor. Por mucho que lo fuerces, no volverá a ser lo mismo.

¿Ha perdonado mucho?Sí, y debo reconocer que yo perdono bien, de verdad, pero he aprendido con el tiempo que no todo el mundo lo hace. A mí nadie me ha pedido perdón, ni una sola vez.

¿Todo el mundo se merece el perdón?Soy muy religiosa y si alguien te pide perdón con arrepentimiento, hay que tomarlo en consideración. Yo confío en la gente, pero no soy de segundas oportunidades. Hay demasiadas piedras en el camino como para tropezar dos veces en la misma.

¿Se ha dejado la inocencia por ese camino?No podría vivir sin algo de inocencia, sin creer que en el futuro está mi mejor momento, mi momento más apasionado. En el amor, por ejemplo, creo que todavía me queda por vivir algo que me haga remover todas mis entrañas.

Yo pensaba que tenía pareja…Sí, pero la verdad es que debe ser más creativo.

Además del amor, para usted es muy importante su público, sus fans, a los que considera amigos…El único tatuaje que tengo en mi cuerpo es un símbolo que significa tribu y para mí ellos son mi tribu. Son muy especiales para mí, se preocupan por mí y han estado en los momentos más complicados de mi vida.

Imagino que uno de ellos fue la muerte de su hija, ¿cómo logró reponerse?Es una herida que nunca se cierra, se aprende a vivir de otra manera, pero el recuerdo siempre está ahí. Hace un tiempo falleció un amigo mío y hablando con otra amiga le manifesté mi angustia y le pregunté: ¿cuándo se pasará esta tristeza? Ella respondió muy rápido y me dijo: nunca, pero te acostumbrarás a vivir con ello. Por eso hay que exprimir al máximo cada momento y disfrutar de la gente que tenemos cerca.

¿Es una mujer feliz?Tengo momentos muy felices, sí. Y lo más importante es que los reconozco.