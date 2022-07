La defensa del acusado de la muerte de Marta Calvo alega falta de pruebas que le incriminen

El acusado de las muertes de tres mujeres, entre ellas Marta Calvo, y de abuso sexual a otras siete, Jorge Ignacio Palma, ha negado en el juicio que haya matado, drogado o violado a nadie, y su defensa ha alegado que no existen pruebas de que haya causado o querido causar la muerte de las víctimas.

La Audiencia de Valencia ha celebrado este miércoles la última jornada del juicio contra Palma antes del veredicto del jurado, que se ha dedicado a la exposición de las conclusiones finales de la defensa del acusado y en la que éste ha pronunciado unas últimas palabras con las que ha negado haber cometido los delitos que se le imputan y ha asegurado sentir el dolor de la familia de Marta Calvo por no haber encontrado el cuerpo.

Palma, autor confeso de la desaparición de Marta Calvo y supuesto asesino de otras dos jóvenes -Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas-, para quien su defensa pide la absolución, se enfrenta a las peticiones de penas que suman 120 años de prisión por parte del Ministerio Fiscal, y a la prisión permanente revisable que han solicitado las acusaciones por tres asesinatos con alevosía.

No he drogado a nadie, no he violado a nadie y no he puesto nunca cocaína a nadie en sus órganos genitales

Ante el jurado popular, el acusado, en prisión provisional desde finales de 2019 tras confesar que había descuartizado el cuerpo de Marta Calvo, ha afirmado: "Yo no he quitado la vida a nadie ni he intentado quitar la vida a nadie, no he drogado a nadie, no he violado a nadie y no he puesto nunca cocaína a nadie en sus órganos genitales".

La defensa de Jorge Ignacio Palma ha asegurado en su alegato final que no hay pruebas de que el acusado haya causado la muerte o haya querido causar las muertes de las tres mujeres por las que se le juzga, y ha indicado que las declaraciones de las otras víctimas parecen estar "guionizadas".

Del "no es no" al "sí es sí"

En su informe en la vigésimo primera sesión del juicio por este caso, la letrada María Herrera también ha defendido que si el "no es no", el "sí es sí, aquí y en cualquier sitio" y todas aceptaron la denominada "fiesta blanca" y cuando dijeron "vale", el acusado "paró".

Tras recordar que este es un juicio mediático que, a en su opinión, está "contaminado por lo que vende, lo que es morbo", ha pedido al jurado que valore "con lo que hay, o mejor dicho, con lo que no hay" y que si tiene una duda "por leve que sea" dicte un veredicto a favor del procesado.

La defensa apela al racismo hacia el acusado

En este punto ha recordado ejemplos de errores judiciales como el caso Wanninkhof o la sentencia del aceite de colza y les ha pedido que "no tengan miedo" y busquen "una prueba que sin género de duda les conduzca a dar un veredicto de culpabilidad", y ha defendido los derechos de su defendido, quien "por ser colombiano y pertenecer a una república bananera parece que no tiene los mismos derechos que los demás".

Sobre Marta Calvo, se ha preguntado por qué le imputan a Palma un delito de asesinato u homicidio si no se sabe qué ocurrió y ha afirmado que ha quedado acreditado que había ADN de la joven en la bañera y en el sumidero debido al descuartizamiento que él dijo haber realizado.

Según ha indicado, también hay pruebas de que la joven tenía problemas de adicción, extremo que la madre de la joven ha calificado de mentira.

La madre niega adicciones

Por otra parte, al concluir el juicio, la madre de Marta Calvo, Marisol Burón, se ha mostrado abatida y, después de dos años y medio sin conocer el paradero del cuerpo de su hija, ha tachado de mentiras algunas afirmaciones de la defensa del acusado, como la supuesta adicción a las drogas de su hija.

Entre lágrimas y muy emocionada, ha afirmado a los medios de comunicación a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia que lo peor de las conclusiones finales de la defensa de Jorge Ignacio Palma ha sido "rebajar y humillar" a las víctimas, que han hecho el esfuerzo de declarar durante el juicio "y revivir todo lo que habían pasado".

El juicio continuará el lunes 18 de julio con la entrega a las partes del objeto del veredicto, y a partir del martes se producirá la deliberación del jurado para emitir el veredicto.