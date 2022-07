No queda nada para que el Prime Day de 2022 llegue a su fin. La fiesta de los descuentos de Amazon nos ha dejado este año grandes ofertas, aunque, como ya ocurrió en la edición anterior, las pastillas de lavavajillas han sido unas de las grandes favoritas del evento. No nos extraña cuando el pack de Finish de 110 pods ha estado a 13 euros. Pero no han sido el único producto que ha causado sensación... ¡y que todavía puedes comprar de oferta hasta que termine la campaña más brutal de Amazon! Como hemos hecho hasta ahora, queremos guiarte para que todavía puedas sacar el máximo partido a estas jornadas, tanto si necesitas un nuevo teléfono móvil como si apuestas por productos para el hogar.

Si eres de los más rezagados que prefiere esperar a los últimos chollos para llenar su carrito o si no has tenido tiempo de investigar las mejores ofertas, ¡que no cunda el pánico! En 20deCompras te contamos cuáles han sido los mejores chollos, que todavía puedes aprovechar, de este Prime Day de 2022. Eso sí, ¡última llamada! Hay ofertas que ya no debes dejar pasar porque a partir de la medianoche de hoy, puede que ya no encuentres estos precios irresistibles.

Y el ‘Top 5’ es para...

El borrador de ojeras de Maybelline con más de 15.000 valoraciones.

El corrector de ojeras con más de 15.000 valoraciones. Amazon

El estuche de vapor Lékué para cocina cualquier plato al microondas.

El estuche de vapor de Lékué. Amazon

Cepillo de limpieza para quitar los pelos de las mascotas... ¡avalado por 48.000 usuarios!

Este rodillo es un 'best seller' en Amazon. Amazon

Echo Dot 4 generación con 26.000 valoraciones para tener a Alexa en casa.

El Echo Dot de 4ª generación. Amazon

El ‘pack’ de papel higiénico de 96 rollos de Scottex.

Este 'pack' de 96 te sale por 18 euros. Amazon

