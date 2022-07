Edurne recibe el apoyo de amigos y compañeros de profesión tras cancelar sus proyectos por un problema de salud

Edurne canceló todos los conciertos de la gira de su último álbum Catarsis Deluxe, así como el resto de compromisos y proyectos que tenía programados, debido a un problema de salud con el que lleva lidiando más de un mes.

La jurado de Got Talent sufre una dolencia en las cuerdas vocales, tal y como informó a sus seguidores a través de Instagram: "Me encontraba un poco regular y el médico me ha pedido unas semanas de reposo vocal sin cantar...".

Estos problemas son incompatibles con su carrera: "He intentado compaginar el trabajo que tenía, sin cantar, pero desgraciadamente no he podido recuperarme... Así que, junto con mi equipo, hemos tomado la decisión de cancelar todo lo que tengo estas 3 semanas, y guardar un reposo vocal absoluto hasta agosto para recuperarme al 100%".

La eurovisiva recibió múltiples mensajes de apoyo y cariño de compañeros de profesión: "Fuerza", le comentó Mónica Naranjo. "En nada estarás a tope, ¡ya verás!", le dedicó Paula Echevarría. "Mucha fuerza reina", le dijo Arantxa Castilla La-Mancha.

El comentario más llamativo fue el de su pareja, el guardameta David de Gea, que quiso transmitirle su cariño y apoyo también por redes sociales: "Te quiero". A lo que Edurne respondió: "Yo más".