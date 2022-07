La Generalitat atorga 12.000 euros a l'Associació de Periodistes de la Província d'Alacant

Puig ha realitzat aquestes declaracions després de la firma de l'acord pel qual la Generalitat destinarà aquesta quantitat per a finançar la realització d'activitats d'interés comú per a la promoció i posada en valor de la professió periodística i del sector de la comunicació, com a exposicions, esdeveniments i beques, durant 2022.

En el transcurs de l'acte, el president ha considerat "transcendental" la tasca dels periodistes i dels mitjans de comunicació "creïbles" que defenen els valors democràtics, especialment en moments com l'actual en el qual ha criticat la "sobredosi d'informació que arriba pertot arreu".

Puig ha considerat fonamental exigir productes informatius de qualitat, i ha destacat la contribució del conveni a l'enfortiment de l'àmbit associatiu d'aquest sector. En aquest sentit, ha destacat que una societat vertebrada i civil "potent" exigeix estaments de representació de caràcter general, sectorial i professional, per la qual cosa ha agraït la tasca de l'entitat associativa alacantina que ara es veurà recolzada per la Generalitat a través del conveni de col·laboració.

Entre les seues actuacions per a l'any 2022, l'APPA té prevista una sèrie d'activitats relacionades amb la difusió del coneixement, tant sobre periodisme -noves narratives, innovació en la comunicació, mig locals i especialitzats- com relacionades amb el fotoperiodisme, que es realitzaran en diferents poblacions de la província d'Alacant.

Aquests objectius coincidixen amb les prioritats de la Generalitat respecte a importància dels mitjans de comunicació local de proximitat, pel seu paper clau com a vertebradors socials, difusores d'informació i de la cultura, propiciadores de la participació de la ciutadania, i com a garants del pluralisme social i de la democràcia informativa, complementant la funció de servici públic dels mitjans generalistes.

La Generalitat també està interessada a disposar de fòrums per a compartir experiències i nous reptes en matèria de comunicació, i al mateix temps té com a objectiu aportar rellevància al rol professional de la dona, en el marc de les polítiques d'igualtat de genere.

Per a la consecució d'aquests objectius, les dos parts han acordat la subscripció d'aquest acord, mitjançant el qual la Generalitat subvenciona la celebració del 'Congrés sobre noves narratives en comunicació' en la Universitat Miguel Hernández; el 'Congrés sobre periodisme especialitzat i molt pròxim' que tindrà lloc el pròxim mes d'octubre a Alcoi; i l'exposició 'La dona i les seues professions', una mostra en la qual han participat 20 fotoperiodistas i que va ser exhibida a casa Mediterrani d'Alacant.