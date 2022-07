Javier Mateo pren possessió de la seua acta com a nou edil socialista en substitució de Pilar Bernabé

20M EP

NOTICIA

El nou regidor del PSPV-PSOE a l'Ajuntament de València, Javier Mateo, ha pres aquest dimecres possessió de la seua acta com a nou regidor socialista en aquesta corporació per a ocupar el lloc deixat per Pilar Bernabé en renunciar com a edil d'aquesta formació després d'haver sigut nomenada delegada del Govern a la Comunitat Valenciana.