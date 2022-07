Colomer diu que els festivals són "irrenunciables" i demana no traure conclusions prematures pel Diversity

Aquest dilluns, l'organització anunciava la suspensió de la primera edició del Diversity València Festival només a deu dies de la seua celebració en la Ciutat de les Arts i les Ciències i amb més de 50 actuacions musicals anunciades, entre elles les de Christina Aguilera, H.E.R., Iggy Pop, Maneskin o Karol G. Els impulsors d'aquest esdeveniment al·leguen "no poder garantir en aquests moments" la realització del festival "sota les condicions necessàries per al bon desenvolupament del mateix".

Es dóna la circumstància que també la promotora del concert que el cantant canadenc Bryan Adams anava a oferir dimarts que ve en l'Auditori Marina Sud de València ha anunciat que finalment no es farà.

Preguntat per si s'està produint una "bambolla" de festivals i actuacions, Colomer ha assenyalat, en declaracions a Europa Press, que açò és "un toc d'atenció". "És un tema que hem d'examinar i del que sempre cal estar molt pendents", ha comentat.

No obstant açò, el responsable de Turisme del Consell ha argumentat que cal contextualitzar els fets en un moment de "eclosió" d'activitats després de "dos anys de sequera" per la pandèmia de covid. "Aquest és un any complicat per a traure grans conclusions, ja que hi ha moltes ganes", ha agregat.

"No podem extraure prematurament grans conclusions, seria un error, ens estaríem equivocant si passem del negre al blanc i del blanc al negre perquè les coses són més complexes", ha asseverat.

"PARÀMETRES DE QUALITAT"

En qualsevol cas, Colomer ha ratificat la idea de l'administració autonòmica de desenvolupar la marca turística vinculada als festivals des de "paràmetres de qualitat". En aquest punt, ha considerat que ha de primar la qualitat i no tant la quantitat. "I eixa és una reflexió que hem de fer conjuntament amb la pròpia indústria i la farem".

Sobre el cas concret del Diversity, Colomer ha reconegut la "tristesa" que sent per la cancel·lació per "el relat i valors d'aquest festival, la projecció de futur i el cartell que tenia". Per açò, ha expressat el seu "afecte" a les persones "que ho han intentat".

El secretari autonòmic ha ressaltat que a la Comunitat Valenciana hi ha molts festivals amb molt èxit que omplin -ha citat el FIB o el Big Sound, que "va enlluernar" en la Ciutat de les Arts i les Ciències- i ha insistit que aquest tipus d'esdeveniments són "irrenunciables".

El que ocorre, ha postil·lat, és que "mai et pots instal·lar en una zona de confort": "Sóc partidari de revisar-ho sempre tot, però des de l'aposta ferma i irrevocable per la música, perquè som terra de música".

En aquesta línia, ha defès que la Comunitat Valenciana i la ciutat de València estiga present en els circuits globals dels grans bandes i ha destacat el paper que està exercint CACSA.