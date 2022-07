Puig, sobre financiación: "Si es imposible que el PP apoye la renovación del CGPJ, van a ser imposibles otros acuerdos"

Así lo ha aseverado Puig en declaraciones este jueves en declaraciones en Alicante al ser preguntado por si le preocupa que la financiación autonómica no sea una prioridad del Gobierno de España. Puig ha reconocido que le preocupa que "en la agenda no se priorice", y ha instado a no resignarse.

"No nos podemos resignar ni a una financiación injusta ni a que no haya acuerdos de Estado", ha considerado, al tiempo que ha dicho que "se está pervirtiendo la lógica democrática". Puig ha defendido que el nuevo modelo de financiación "supone la preservación de derechos constitucionales directamente vinculados a la igualdad de los ciudadanos".