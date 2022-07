Inseguridad, falta de respeto y presión social: las tres emociones negativas que más sienten los jóvenes en las redes sociales

Las redes sociales destacan por la cantidad de publicaciones que se comparten cada día, y no todas son bienintencionadas. Algunos usuarios se dedican a difundir mensajes de odio o de faltas de respeto a través de sus perfiles, hecho ante el cual la mitad de los jóvenes siente rabia e impotencia, según un informe realizado por The Family Watch junto a la Universidad Complutense de Madrid.

En el estudio 'Jóvenes y vulnerabilidad en entornos digitales' se ha preguntado a 1.500 jóvenes de entre 18 y 35 años de toda España sus percepciones, emociones y actitudes ante aquellos comportamientos, contenidos e interacciones que se llevan a cabo en internet y que les hacen sentir vulnerables.

En general, un gran número de jóvenes han tenido sensaciones negativas cuando navegan por la red: la inseguridad (43,9%), la falta de respeto (44,7%) y la presión social (44,5%) son las tres emociones que sienten con "mayor frecuencia", según los datos recabados.

Las mujeres, el colectivo más vulnerable emocionalmente

Respecto al acoso o ciberbullying, los jóvenes entre 18 y 21 años se sienten más vulnerables, ya que tienen más miedo de lo que les pueda pasar, frente a los jóvenes más adultos (31-35 años), que tienen un nivel de madurez mayor y experiencias vividas que les ayuda a afrontar mejor este tipo de ataques.

Por su parte, la percepción de la vulnerabilidad emocional en las redes varía según él género. Así, las mujeres sienten ansiedad, inseguridad, presión social, pérdida de control, vergüenza y sensación de estar "vacías" más a menudo que los hombres.

El estudio también destaca que al 44% de los jóvenes le da miedo que se utilice de forma negativa el contenido personal que sube a las redes sociales; y el 43% considera que en internet se puede decir lo que quiera sin miedo a las consecuencias.

El aprendizaje y las experiencias personales permiten identificar aquellas situaciones incómodas o peligrosas con más facilidad que aquellos que no las han experimentado. En este sentido, el informe indica que el 43% de los jóvenes considera importante compartir sus experiencias negativas vividas en el entorno digital, puesto que de esta manera otras personas pueden aprender y protegerse mejor.

La mayoría de jóvenes utiliza las redes casi todos los días

El análisis muestra que la mayoría de los entrevistados, el 89% de las mujeres y el 87% de los hombres, reconoce que utiliza las redes sociales todos o casi todos los días. Y sobre el uso de datos, revela que al 55% de las mujeres les molesta que las empresas puedan utilizar sus conversaciones personales con objetivos comerciales.

En cuanto a las compras por internet, señala que más de un tercio de los jóvenes españoles (33,3%) declara realizar compras online entre una y dos veces a la semana. Además, un tercio de los jóvenes (32,3%) declara hacer apuestas en línea todos los días o varias veces a la semana.

Asimismo, la encuesta asegura que el 45% de los jóvenes españoles es consciente de que pierde bastante tiempo en las redes sociales, señalando que debería reducir su consumo.