Navarro (CEV) demana una "aposta seriosa" d'inversió en FP des del Ministeri i crida a empreses a "bolcar-se"

Per la seua banda, la consellera d'Educació, Raquel Tamarit, ha ressaltat que els valencians poden estar "ben orgullosos" de tindre "més implantació de FP que el País Basc", que era el "model" a seguir, encara que compte amb "menys recursos" que eixa autonomia.

Així ho han manifestat, en declaracions als mitjans, abans de participar en la jornada que ha organitzat aquest dimecres la CEV amb el títol 'La nova llei d'ordenació i integració de la Formació Professional. Com s'aplicarà a la Comunitat Valenciana?'. La sessió ha servit perquè la secretària general de Formació Professional del Ministeri d'Educació i Formació Professional explique detalladament les novetats que introdueix la Llei.

Salvador Navarro ha subratllat la importància que les empreses estiguen "bolcades amb la FP", una modalitat d'estudis "tan digna" com la resta i amb una "practicidad" que és la que necessiten les empreses.

"La FP té unes eixides a nivell laboral molt millors que qualsevol altre mètode d'ensenyament, respectant a totes, però crec que que és l'aposta que hem de fer els empresaris d'aquesta comunitat, d'Espanya també, en eixa formació tan necessària per als estudiants, per als centres i, sobretot, per a les empreses", ha assenyalat.

Sobre com es podria millorar, Navarro creu que "cal fer una aposta seriosa des del Ministeri, en aquest cas d'invertir" en els centres, en els plans de desenvolupament i en la seua implantació pràctica en les empreses.

El president de la CEV ha ressaltat a més que el model de col·laboració públic-privada que s'està treballant amb la Conselleria d'Educació és "una aposta de recorregut llarg" però que han de fer conjuntament administracions i empreses.

LA NOVA LLEI "POSA EN VALOR" EL MODEL VALENCIÀ

Al seu torn, la consellera d'Educació ha explicat que durant la jornada d'aquest dimecres s'ha tractat la translació a la "realitat" de la Comunitat Valenciana de la nova Llei Orgànica d'Ordenació i Integració de la Formació Professional, un full de ruta en la qual "hi ha moltíssima faena feta".

De fet, en la seua opinió, la norma "reconeix i posa en valor el camí que des d'ací s'ha iniciat". Tamarit creu que "la llei estatal s'ha inspirat una mica en el model valencià", que explica ja amb 27 famílies professionals i ofereix més de 400 titulacions. Ha destacat que hi ha un 30% més d'estudiants de FP que en 2015. Per al pròxim curs, s'oferiran prop de 32.000 noves places, fins a un total de 145.000.

"El model era el País Basc i jo crec que podem estar, com a valencians, ben orgullosos de dir que tenim ja més implantació en FP que el País Basc, amb menys recursos, que això també és important de com de bé es gestionen ací les coses", ha dit.

Tamarit ha afirmat que l'objectiu és impulsar una ocupació "de qualitat", amb gent "altament qualificada" per a atendre les necessitats de "empreses potents, xiquetes i grans". En eixe sentit, la FP ha d'adaptar-se "de manera molt ràpida" al que demanden els estudiants i a la "realitat concreta de cada punt de territori".

Per a açò, ha indicat que la Conselleria d'Educació treballa de la mà de les associacions empresarials en els consells territorials per a oferir una FP "flexible" i "a la carta"; per exemple, adaptant-se a les necessitats de Volkswagen o Ford si necessiten més titulats en camps com la robòtica. Així, ha qualificat la relació amb el teixit empresarial de "immillorable" i "magnífica". "Al final, busquem el mateix", ha assegurat.

Pel que fa als següents passos a seguir per a millorar la FP a la Comunitat, ha assenyalat que "encara hi ha marge" per a atraure més estudiants i que "el pas que queda" és "treballar molt també en amb les famílies" per a donar-los a conéixer el mapa actual de la FP, allò que pot oferir i que "siguen conscients que ja no és una formació de rebot". "Eixa mirada afortunadíssimament sí ha canviat", ha conclòs.

Per la seua banda, durant la seua ponència, la secretària general de Formació Professional del Ministeri, Clara Sanz, ha destacat que "les organitzacions empresarials han de ser la frontissa entre les administracions i les empreses".

Segons Sanz, són les organitzacions empresarials les que tenen la capil·laritat suficient per a arribar a les pimes. "El seu paper no és només important a l'hora d'identificar els perfils que es necessiten per a ajustar l'oferta, sinó també són decisives per a facilitar que les empreses es beneficien d'aquesta formació", ha conclòs.

Després de la ponència de Clara Sanz, el director general de Formació Professional i Ensenyaments de règim Especial, Manuel Gomicia, ha desgranat com s'aplicarà la nova llei a la Comunitat Valenciana, ha explicat que el pròxim curs s'oferiran 145.000 places i ha subratllat que en aquest moment des de la Conselleria es participa en més de 50 projectes particulars amb empreses valencianes.