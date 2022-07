La ciudad se suma al recuerdo a Miguel Ángel Blanco con cinco minutos de silencio: "No puede ser olvidado"

La vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, ha declarado que "los días 11, 12 y 13 de julio de 1997 han quedado grabados a fuego en la memoria" de quienes tuvieron "la fatalidad de vivirlos", pero ha lamentado que "hay mucha gente joven que no sabe quien era Miguel Ángel Blanco".

"Fue víctima de una venganza por la liberación de Ortega Lara y unió a toda la sociedad española para gritar un 'Basta Ya', un 'ETA No' y eso no puede ser olvidado", ha señalado la vicealcaldesa, antes de insistir en que no se pueden olvidar los "más de 700 asesinatos" de ETA.

Mari Carmen Sánchez ha recordado que "durante muchos años en España se vivió con miedo y las familias de policías, guardias civiles y políticos vivieron con terror el hecho de que tuvieran que salir a la calle con escolta porque en cualquier momento ETA podía acabar con sus vidas", ha recordado.

"Lo que vivimos no puede caer en el olvido y mucho menos la memoria democrática de nuestro país puede pasar por la mano del brazo político de ETA", ha denunciado.