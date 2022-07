María del Monte, uno de los rostros más relevantes este año en la celebración del Orgullo LGTBIQ+ -salió del armario y presentó a su pareja, Inmaculada Casal, públicamente durante un discurso- ha vuelto a sincerarse sobre su vida personal al hablar sobre la maternidad.

En una entrevista con Vanity Fair, ha contado que estuvo a punto de adoptar un hijo. Sin embargo, esta idea no salió adelante. "Si la vida te dice algo que no puede ser, hay que escucharla. Me encantan los niños, a mis sobrinos los quiero con locura", ha valorado la cantante, de 60 años.

La sevillana había hablado de este tema en contadas ocasiones. Hace un tiempo contó cómo era su experiencia con los niños: "Había tenido niños en acogida y luego decidí adoptar, fue en un viaje en la india, pero no me esperaba crear una familia tan distinta y tan… adopto a la segunda y luego tengo un hijo biológico, siempre he pensado que al final el tema de la familia es con quién vives tú feliz".

"A mi me da muchísimo coraje cuando miran a mis niñas y las dicen 'qué suerte tenéis' siempre digo 'no te equivoques, qué suerte tenemos todos'", añadía después.

Durante su conversación con el citado medio, la artista dejó caer que los planes de boda con su novia no estaban claros. "No sabe, no contesta", respondió con sorna, dejando en el aire las intenciones de ambas.

Las palabras de la cantante durante su discurso siguen dando que hablar semanas después. "Yo no he sido consciente de haber hecho nada, pero sí", ha opinado, cada vez más consciente de la proyección que tuvo su actitud. Desde este momento, piensa "tomar el pulso de las cosas".