¿Herederos de ETA?

El Proyecto de Ley de Memoria Democrática ha colocado otra vez en el debate público la legitimidad de Bildu para influir en un texto que parece extremadamente sensible para la sociedad española. Conviene hacer una reflexión sobre si, de verdad, Bildu es heredera de ETA. En los debates de brocha gorda y trazo grueso parece que defender esta tesis es un argumento de derechas. Defender lo contrario sería, por contra, progresista. La verdad, como siempre, anda lejos de los extremos y se puede afirmar que nadie tiene toda la razón.

Juan Carlos Monedero le grita a Cifuentes en un debate televisivo el siguiente razonamiento sofista: si Bildu es heredero de ETA, tú lo eres de Franco. El factor tiempo, entre muchos otros, hace que la comparación carezca de rigor. Parece que la izquierda milita en un idealismo buenista y la derecha en un dogmatismo cerril. El punto de encuentro está lejos, pero el análisis de los hechos permite exigir a unos y a otros una reflexión más relajada.

Quizá Bildu sea una coalición heredera de ETA a beneficio de inventario

Los primeros tienen que analizar lo siguiente: Bildu es la confluencia de muchas formaciones políticas vascas y navarras. Dentro de ellas está Sortu, que es el partido dominante y la continuación evidente de Batasuna. En Sortu hay una voluntad clara de no dejar atrás la historia de ETA. Basta ver su relación con los presos de la banda terrorista. Otegi, Joseba Permach, Arkaitz Rodríguez tienen pasado terrorista y siguen dirigiendo Bildu. ¿Por qué no se echan a un lado? A lo largo del año pasado hubo 192 homenajes a terroristas en los que participaba Bildu. De hecho, Bildu defiende los homenajes a terroristas por ser ‘actos humanitarios’, no condena el terrorismo y equipara las víctimas de un lado y de otro. Ser socio político no debería permitir hacer la vista gorda sobre esto.

La derecha debería recordar también que Bildu es una coalición. Dentro de ella está Eusko Alkartasuna -partido de Carlos Garaikoetxea-, Alternatiba, que viene de Izquierda Unida y Aralar. Estos tres partidos siempre han condenado la violencia y a ETA. Para ingresar en Bildu hay que firmar un decálogo de conducta elaborado por la coalición que se opone, por todos los medios que legítimamente tenga a su alcance, a cualquier acto o actividad que suponga agresión o violación de cualquier derecho humano y al uso de la violencia para lograr objetivos políticos. Algunas personas creen que el paso del tiempo, la jubilación de los líderes con pasado etarra y el cumplimiento de condena de los terroristas podría derivar con naturalidad en una situación más sana y racional. Sin embargo, aún queda tiempo para esto.

El artículo 1010 del Código Civil recoge la figura de herencia a beneficio de inventario. Esta forma de aceptación de la herencia supone que el heredero acepta la herencia siempre que la diferencia entre las deudas que deja el fallecido y la masa de la herencia no salgan a deber. Habrá que dejar pasar el tiempo, pero quizá Bildu sea una coalición heredera de ETA a beneficio de inventario.