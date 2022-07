Bildu saluda el giro de Sánchez, pero pide topes de precios a gasolina y luz y critica la "escasa calidad" de la democracia en España

Una de cal y una de arena para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la intervención de EH Bildu en el Debate sobre el estado de la Nación que se está celebrando esta semana. La portavoz abertzale, Mertxe Aizpurua, felicitó a Sánchez por las medidas económicas anunciadas el pasado martes, y aseguró que suponen un "giro a la izquierda" del Gobierno. Pero, a la vez, aseguró que el paso dado por el Ejecutivo "se queda a medio camino" y pidió a Sánchez profundizar en estas medidas aprobando una reforma fiscal completa o topes de precios a bienes como los carburantes y la electricidad, para evitar que las empresas trasladen a los consumidores los nuevos impuestos anunciados.

Como lleva haciendo desde el inicio de la legislatura, EH Bildu quiso jugar en este debate el papel de socio estable del Gobierno que, sin descuidar las reivindicaciones territoriales -claves para los abertzale-, se dedica a tirar del Ejecutivo hacia la izquierda. Y Aizpurua fue muy concisa al referirse a los anuncios de medidas sociales y económicas realizados el martes por Sánchez. "¿Es positivo que se vayan a tomar estas decisiones? Por supuesto. ¿Es suficiente? Obviamente no", planteó la portavoz, que también cargó contra la "escasa calidad" que, dijo, tiene la democracia en España.

"Hoy podríamos pensar que tenemos aquí al Sánchez de izquierdas, y ojalá sea así, porque nos alegraremos", concedió Aizpurua, que sin embargo señaló que, "como casi siempre con este Gobierno, todo se queda a medio camino, todo es temporal y no estructural, son parches para un momento concreto sin cambios de raíz". Para la portavoz de EH Bildu, los incrementos en el precio de productos como la energía o el carburante son "una gran estafa que ni siquiera se molestan en esconder", y si eso ocurre, dijo, es porque "nadie", incluido el Gobierno, "actúa contra estas empresas de manera decidida".

"Usted no ha dicho nada de cómo controlaran que, como vienen haciendo con cada medida aprobada, estos recargos impositivos no acaben repercutiendo en el consumidor", ejemplificó en este sentido Aizpurua, que directamente pidió "la intervención pública de los precios para poner topes a la electricidad y los carburantes". "Aplíqueles impuestos extraordinarios permanentes sobre sus beneficios, recupere la gestión pública de todas las centrales de generación privatizadas o, por qué no, nacionalice las eléctricas que por fascículos el PP y el PSOE privatizaron", planteó la portavoz de EH Bildu, que insistió en que "son fórmulas que ya están aplicando Italia, Francia o Reino Unido, nada sospechosos de ser comunistas".

Para los abertzale, ese debería ser el primer paso hacia una reforma fiscal completa, una medida que en el Gobierno genera discrepancias: Unidas Podemos apuesta por ella pero el PSOE la rechaza en este momento. "Valoramos positivamente las medidas que usted ha anunciado, pero esperamos más, comenzando por una ambiciosa, progresiva y justa reforma fiscal, porque hemos tenido que pasar una pandemia y estar en medio de una guerra en Europa para que tome estas medias decisiones", argumentó Aizpurua, que insistió en que no basta con medidas "paliativas, sino que son necesarias "decisiones de calado".

ETA y la crisis territorial

La portavoz de EH Bildu también se refirió al terrorismo de ETA, muy presente en la jornada del martes en el Congreso en los discursos de partidos como PP y Vox. Y trasladó, como ya hiciera el partido el año pasado, su "compromiso sincero con el reconocimiento y reparación de todas, absolutamente todas las víctimas", con una "mención específica" a "las víctimas causadas por la violencia de ETA", a las que trasladó su "pesar y dolor por el sufrimiento padecido".

"Sentimos su dolor, y desde ese sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido, que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo. Desgraciadamente, el pasado no tiene remedio, sabemos que nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado, pero estamos convencidos de que es posible al menos aliviarlo desde el respeto, la consideración y la memoria de todas las víctimas", planteó Aizpurua. "De corazón que sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades", zanjó.

Mucho más escueta fue la referencia de Aizpurua a la crisis territorial, si bien la portavoz de EH Bildu señaló que "nunca antes ha habido en este parlamento tantos diputados y diputadas que reconocieran la plurinacionalidad y apoyasen soluciones basadas en la libre determinación de nuestros pueblos". "Paradojas de la historia, hoy en día no hay Gobierno de progreso posible en este Estado sin la concurrencia de las izquierdas soberanistas e independentistas vasca y catalana", señaló Aizpurua. Y, por ello, se mostró convencida de que "más pronto que tarde" eso se traducirá en la convocatoria de referéndums de autodeterminación que permitan "recorrer el camino que naciones como Escocia ya están recorriendo".