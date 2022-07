Tallada l'A-3 a Setaigües després de bolcar un camió i abocar 4.000 litres de gasoil

Un dels vehicles implicats -el que transportava mercaderies perilloses- ha bolcat i ha patit una fuita de gasoil, i ha abocat entre 3.000 i 4.000 litres en el voral, que han sigut coberts amb bromera per a evitar gasos, segons han informat a Europa Press des del Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat, el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) i el Centre de Gestió de Trànsit de la DGT.

El sinistre ha ocorregut sobre les 10.05 hores en el quilòmetre 306 en direcció a Madrid i ha obligat a tallar l'A-3 en tots dos sentits. La Guàrdia Civil de Trànsit ha establit desviaments per la via de servici i per Setaigües. El conductor del camió bolcat no ha quedat atrapat i no ha sigut necessari realitzar excarceracions.

Fins al lloc s'han mobilitzat quatre dotacions dels parcs de Requena, Xiva, Torrent del Consorci Provincial de Bombers de València, quatre unitats de comandaments i un Furgó de Riscos Químics, així com agents de la Guàrdia Civil de Trànsit i una unitat de Suport Vital Bàsic (SVB).

Els bombers s'han disposat a realitzar el transvasament del contingut del camió de mercaderies perilloses abans de procedir a redreçar la cisterna. Així, s'han centrat a contindre la fuita de combustible, que ha vessat entre 3.000 i 4.000 litres, i han romàs en dispositiu preventiu per a supervisar el transvasament de la resta de combustible "una vegada es faça càrrec qui corresponga".

La previsió és que es puga restablir la circulació a primera hora de la vesprada, segons han apuntat des de la DGT.