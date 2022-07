El PSPV es decideix i finalment donarà suport a la tramitació de la taxa turística en Les Corts

Així ho ha anunciat mitjançant un comunicat la síndica socialista en Les Corts, Ana Barceló, qui ha assenyalat que "els i les socialistes li donarem normalitat a l'acord firmat" i ha apostat per "seguir treballant de la mà amb el sector i els ajuntaments".

En aquest sentit, Barceló ha explicat que "després de la votació s'obri un nou espai de diàleg en el qual treballarem per a aconseguir el màxim acord tant amb el sector com amb els ajuntaments, ja que aquests són els que tenen l'última paraula".

"No podem oblidar que estem parlant d'una taxa municipal i voluntària, que seran els ajuntaments els qui decidiran, a partir de 2024, si desitgen aplicar-la en el seu municipi o no en funció de les seues respectives circumstàncies i l'autonomia municipal", ha agregat.

Així mateix, la portaveu socialista ha demanat als grups de l'oposició que "deixen de generar falses polèmiques sobre aquest gravamen" i els ha convidat a "llegir-se al complet la proposició on queda reflectit negre sobre blanc que la taxa no tindrà cap cost per als municipis de la Comunitat Valenciana".

Barceló va sembrar el dubte la passada setmana, en anunciar que els socialistes obririen un procés d'escolta abans de la votació d'aquest dijous i ha manifestat en diverses ocasions que no considera que siga "el moment" per a aprovar aquest tribut. La proposta va a ple per un acord dels socialistes amb Compromís i Unides Podem que confirmat a l'abril.