Las olas de calor frustran el límite al precio del gas en su primer mes de aplicación

El primer día de aplicación del límite al precio del gas para generar electricidad, el 16 de junio, la luz fue 10 euros más cara que el día anterior. Al final de este primer mes de "excepción ibérica", el MWh se compró en el mercado diario 89 euros más caro que aquel día en que arrancó un mecanismo con el que el Gobierno esperaba rebajar en un 20% la factura de la luz, pero se ha tenido que conformar con ser una barrera que ha evitado precios aún más elevados como los que se registran en la mayoría de países de la UE. En un escenario tan lleno de incertidumbre, el tope al precio del gas ha decepcionado al mismo tiempo que se ha convertido en una posibilidad que se estudia para toda la UE, no solo España y Portugal.

El mecanismo estará en pie hasta mayo del año que viene y el tope de 40 euros el MWh que se ha fijado hasta noviembre no se ha notado en la factura de la luz, que ha seguido creciendo. La paradoja es que sin este mecanismo, lo que habríamos notado todavía con más intensidad es una subida que en España y Portugal al menos se han logrado limitar, frente a precios todavía más disparados en el resto de la UE.

Además, este primer mes se cierra como empezó, con una nueva ola de calor que está haciendo aumentar la demanda de electricidad debido a un mayor uso del aire acondicionad y en ausencia de buena parte de la energía eólica que hace que el gas natural sea más necesario para disponer de energía suficiente. Quizá la diferencia es que con la de junio el Gobierno se lamentó por la mala suerte de que se dieran todas esas circunstancias adversas y en esta de julio ha reconocido que ni limitar el precio del gas puede evitar que se dispare el precio de la luz y ha pedido directamente a los ciudadanos que sean "prudentes" en el uso de la electricidad, con el MWh de nuevo por encima de los 300 euros.

"Nos hubiera gustado un precio que estuviera por debajo, pero hay elementos en la configuración de los precios que no dependen del Gobierno, sino de los mercados", reconocía hace unos días la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. A modo de balance de este primer mes, admitió en una entrevista en Onda Cero que "es obvio" que el precio de la luz "está por encima de lo que nos gustaría y que por eso el Gobierno aprobó después medidas adicionales, como la rebaja al 5% del IVA de la electricidad o la ampliación del bono social térmico.

Solo cuatro días por debajo de 200 euros

Durante el largo proceso de aprobación de la 'excepción ibérica', el Gobierno calculó que la factura de la luz se recortaría en un 30% y quedaría en una media de 120 a 130 euros. Después, rebajó estas expectativas a un recorte del 15 al 20% y finalmente se ha rendido a la evidencia de que solo ha servido para amortiguar una subida que en el resto de Europa, sin límite al gas, ha sido todavía mayor. "Es una medida de protección, fundamentalmente", decía Ribera. Según cálculos de Europa Press, la factura de la luz para los consumidores con tarifa regulada -los primeros a los que se está aplicando el límite- ha sido un 16,2% menor a la que habría sido sin tope.

Comparación entre el precio de la luz en España y en Alemania e Italia en el último mes. Henar de Pedro

El Ministerio de Transición Ecológica ha publicado diariamente el coste diario del MWh con y sin la compensación a las eléctricas y una comparativa con otros países europeos. Lo datos muestran que la luz estuvo por debajo de los 200 euros solo cuatro días y que lo más habitual fue que superara los 250, con picos frecuentes por encima de 300.

También a modo de balance, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunció hace unos días que a pesar del límite al precio del gas, "la factura media sube hasta los 102,65 euros" en junio, un 3,9% más que en mayo (sin mecanismo) y un 49,2% más en comparación con el año pasado.

Lo que también muestra el seguimiento diario del ministerio es que, a pesar de estas cifras, el precio de la luz en España (y Portugal) ha sido menor durante todo el último mes que en la mayoría de países europeos. Por ejemplo, Alemania siembre ha estado varios euros y decenas de euros por encima y mucho más Italia, donde es frecuente que la luz supere los 400 euros.

Compensación a las eléctricas y "subvención" a Francia

Entre las cosas negativas de este primer mes hay algo que ya se temía desde el principio, que el elevado precio del gas en el mercado internacional podría hacer picadillo cualquier medida de contención de precios.

Según Ribera, en el último mes se ha duplicado e incluso hay cálculos en Francia de que podría llegar a los 1.000 euros MWh a finales de este año. El mecanismo tiene la virtud de desacoplar el precio del gas del total de la electricidad, de modo que el resto de tecnologías que se utilizan para generarlo -desde la eólica y la fotovolcaica, a la nuclear o la hidráulica- no podrán costar más de 40 euros MWh. Sin embargo, el precio del gas que utilizamos se paga al que marca el mercado mediante la compensación que reciben las eléctricas por la diferencia entre este y el límite en España.

Es lo que el Gobierno ha llamado "ajuste" que han recibido durante todo el mes las empresas que generan electricidad con gas, que ha incrementado notablemente el precio de la luz, igualándose algunos días al coste de toda la electricidad. Por ejemplo, el 12 de julio el precio medio de la luz con el tope al gas fue de 155 euros MWh, pero hubo que sumar el "ajuste" otros 147, de modo que el precio real que pagaron este día los consumidores del mercado regulado fue de 303 euros.

Por otra parte, han sido continuas las críticas de parte de la oposición -PP y Vox- porque España haya estado "subvencionando" la luz a Francia. Lo que ha ocurrido es que la Comisión no permitió que se fijara un precio distinto - más elevado- para la luz que España vende a Francia y pasa a través de dos limitadas interconexiones por los Pirineos. En su lugar, conminó a que tuviera el mismo precio en un comercio transpirenaico que unas veces iba en un sentido, de España a Francia, y en otras, en el sentido inverso, de Francia a España.

Sin embargo, en el último mes ha sido España quien ha venido electricidad a Francia y no a la inversa, de modo que el país vecino se ha beneficiado de una rebaja -limitada, pero rebaja al fin y al cabo- sin que los franceses hayan contribuido a compensar a las eléctricas. A cambio también, se acordó que las llamadas "tasas de congestión" que pagan España y Francia por usar la interconexión sufragaran el ajuste.

El PP habla de "subvención" a los consumidores franceses y el Gobierno no niega que todos los días desde que entró en vigor la 'excepción ibérica' España haya vendido electricidad a Francia y no a revés. Pero lo enmarca en de la "solidaridad" que previsiblemente habrá que practicar, y en mayor medida, en la UE de cara al invierno. Francia tiene parte de su parque nuclear parado y, en palabras de Ribera, necesita "ir a por la electricidad a donde pueda transportarla". "Entendemos que si se puede, se debe ayudar", dijo recientemente.

Ejemplo para toda la UE

Aunque no salte a la vista, que el límite al precio del gas no haya provocado la rebaja de la factura de la luz para la que fue creada también ha tenido efectos positivos en este primer mes de funcionamiento. Además de contener los precios y hacer que, aunque elevados, no lo sean tanto como en otros países, la situación en Europa es tal que la Comisión Europea ya estudia la posibilidad de extenderlo a toda la UE en la reforma del sistema eléctrico que se ha comprometido a proponer su presidenta, Ursula von der Leyen.

Después de meses resistiéndose a esta demanda española, el mes pasado reconoció que el modelo actual, en el que el precio del gas determina el precio de toda la electricidad, aunque se produzca con otras fuentes de energía, "ya no funciona". El desacoplamiento es precisamente lo que ha logrado la 'excepción ibérica'.

Por último, empieza a vislumbrarse un efecto positivo a más largo plazo, consistente en que la moderación del precio, aunque alto, se empieza a reflejar en el precio de la electricidad que se referencia para los contratos a plazo, es decir, los que las comercializadoras tendrán en cuenta a la hora de renegociar los contratos con los consumidores del mercado liberalizado, que en España es más del 60% de los hogares.

De acuerdo con OMIP, el operador regulado parala negociación de los derivados de energía, las ventas a plazo de electricidad a 12 de julio para el primer trimestre de 2023 -antes de que termine el mecanismo y cuando la mayoría de consumidores del mercado libre deberán haber renegociado sus contratos- la electricidad marcaba un precio de 191 euros MWh en España frente a 831 en Francia y 431 en Alemania en ese mismo trimestre.