¿Por qué a los loros les gusta estar en sitios altos? No se trata de un asunto de dominancia tal y como se suele creer

A la hora de tener una mascota en casa, es muy fácil caer en falsos mitos sobre sus cuidados, especialmente si se trata de los relativos a especies exóticas, ya que se conoce mucho menos sobre sus cuidados básicos y se tiende más a preguntar a otras personas que hayan tenido el mismo animal, en vez de acudir a expertos. Es el caso, por ejemplo, de los loros.

Si tienes una de estas aves en casa, es muy probable que hayas escuchado alguna vez aquello de que los loros se colocan o prefieren lugares más altos para sentirse dominantes. Esta idea, que no es para nada correcta, viene de que, a nosotros nos cuesta más alcanzarlos o manejarlos si se encuentran en sitios altos, pero los animales no lo hacen por un tema de dominancia.

Tal y como explica Roger Valls, cofundador de la asociación Avetropic, cuya misión es salvaguardar el bienestar de las psitácidas (conocidas comúnmente como loros) que viven en condiciones de cautividad, así como contribuir a la conservación de aquellas que hacen lo propio en vida silvestre, "entre los loros no hay relaciones jerárquicas en sus sociedades".

"Hay loros más dominantes o sumisos y existe una competencia entre individuos, pero no hay un loro alfa en los grupos que se pose más alto que los demás", afirma. "De hecho, las sociedades jerarquizadas no son nada comunes en aves, salvo en algunos pocas especies como las gallinas de guinea, que forman grupos sociales muy grandes y estables y, por eso, existe una jerarquización en ellos".

En el caso, por ejemplo, de las aves voladoras que migran y se organizan en forma de punta de flecha, tampoco hay una jerarquía, aunque pudiéramos pensar que sí. "Se van turnando, de manera que la relación entre el tiempo que cada uno pasa liderando es prácticamente igual entre todos los individuos de la bandada", asegura Valls.

La verdad detrás del mito

La realidad detrás del mito que afirma que los loros se posan en sitios altos por dominancia es algo más simple. "Son presas, por lo que les da seguridad posarse en sitios altos y ver todo lo que ocurre a su alrededor, se sienten más cómodos", explica el experto en psitácidas.

"Están en un lugar donde están cómodos por lo que, si intentamos cogerlos, ellos saben que van a dejar de estar en esa posición de seguridad, porque saben que vamos a moverles de sitio, por eso tienden a rechazar más frecuentemente que los cojamos o manejemos cuando se encuentran en sitios altos", detalla.

"No forzarles y hacerles entender que no pasa nada si vienen con nosotros es fundamental"

Además, en cautividad tienden a aprender que picando es como nosotros, los humanos, entendemos que el animal no quiere hacer lo que le estemos proponiendo, por lo que en estas situaciones, nos picarán, según el experto.

Sabiendo que no se trata de un tema de dominancia, si no de seguridad, ¿cómo podemos hacer para que nuestros loros quieran venir con nosotros y dejar esa cómoda posición en las alturas? Valls lo ha explicado en otras ocasiones: "La paciencia es fundamental, no forzarles y hacerles entender que no pasa nada si vienen con nosotros es la única manera".

"Debemos ir entrenando poco a poco al animal con refuerzos positivos, mostrando respeto hacia él y dándole una recompensa cuando les pedimos algo y lo hacen. De esta manera, el loro repetirá más a menudo ese comportamiento que hemos reforzado", concluye el experto.