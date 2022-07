L'acusat de la mort de Marta Calvo i dos joves més, en la seua última paraula: "No he llevat la vida a ningú"

L'acusat, a qui se li atribueix, a més, altres set delictes d'abusos sexuals a altres joves -totes elles prostitutes-, ha assenyalat que sent "molt" el dolor que puga tindre la família de Marta Calvo per no haver trobat el cos, però va dir "el que va ocórrer amb tot luxe de detalls. No tinc res més que aportar", ha manifestat.

Jorge Ignacio, de nacionalitat colombiana, s'enfronta a la presó permanent revisable, tal com reclamen algunes acusacions, mentre que la Fiscalia li sol·licita 120 anys de presó, 10 anys menys que el que requeria inicialment després de retirar-se una de les víctimes com a acusació, que no va voler declarar en el juí. Li atribueix tres delictes d'homicidi i 10 abusos sexuals.

Aquest dimecres també ha presentat el seu informe l'advocada de Jorge Ignacio que, després de criticar que aquest assumpte està "absolutament contaminat", s'ha centrat en les morts de les suposades víctimes i ha indicat que no s'ha demostrat en l'acusat cap ànim de matar. "En aquest juí no hi ha ni una sola prova contra Jorge Ignacio", ha postil·lat.

En relació amb Marta Calvo, ha lamentat que s'haja qüestionat per part de les acusacions la versió de l'esquarterament del cadàver i ha insistit que "no se sap el que va passar". "Va poder morir per una ingesta de cocaïna però per desgràcia no està el cos", ha asseverat.

En aquesta línia, ha recordat al jurat que Marta, abans d'estar amb Jorge Ignacio, va estar amb un altre client i va consumir droga. "Ací hi ha prova d'un problema d'addicció; hi ha prova d'una persona que subministrava estupefaents a Marta; i del que no hi ha prova contundent és de la culpabilitat del meu client", ha repetit.

Així mateix, l'advocada s'ha referit a les morts d'Arliene i de Lady Marcela. Sobre la primera, ha assenyalat que la forense va assegurar que no hi havia mort per sobredosi i ha puntualitzat que no s'ha demostrat que la droga trobada en la seua taula de nit fora de l'acusat.

En relació amb Lady Marcela, ha puntualitzat que es van arreplegar mostres d'AND en el seu cos de dos homes, un d'ells Jorge Ignacio, però ha puntualitzat que ell mai ha negat que estiguera amb ella. El que sí ha negat és que la matara, ha matisat.

Sobre els delictes d'abús sexual imputats a Jorge Ignacio, la lletrada ha assenyalat que "sí és sí, ací i en qualsevol altre lloc". "Es va contractar un servici, en el qual es va acceptar fer una festa blanca, i es va dir que sí. I tot sense introducció de droga en els genitals, ja que ho nega el meu representat", ha assenyalat. A més, ha advertit que quan les dones li demanaven parar, "ell ho feia". "Totes van accedir", ha postil·lat.

Així mateix, ha recordat que l'acusat va acompanyar al tren a alguna de les suposades víctimes o les va ajudar a dutxar-se quan es van sentir indisposades. "On està ací l'ànim homicida? Quin assassí en sèrie intenta reanimar a les seues víctimes", ha interpel·lat, al mateix temps que ha matisat que "un assassí en sèrie que es vol carregar a tothom no deixa el seu rastre en el seu mail, on apareixia el seu nom i cognom".

D'altra banda, respecte al delicte contra la salut pública, la lletrada ha subratllat que al llarg del juí no hi ha hagut cap informe ni cap acta d'aprehensió de cocaïna o alguna substància similar. "Ens agrade o no, no hi ha un àpex de droga intervinguda", ha ressaltat.

Les víctimes van descriure, ha recordat, que l'acusat portava una bossa amb droga i li la posava pel cos, i sobre aquest tema l'advocada ha comentat que "sembla que tot està guionitzat", i s'ha preguntat: "Per què pot haver-hi un mòbil espuri? Les víctimes de violència de gènere i de les agressions sexuals tenen dret, si són espanyoles, a una prestació econòmica i una altra sèrie d'ajudes. I les estrangeres, a més, tenen dret al fet que se'ls done el permís de residència. No puc dir que ho hagen fet per això però ho deixe caure", ha manifestat.

Així mateix, en relació amb el delicte contra la integritat moral, l'advocada ha manifestat que no s'ha demostrat: "Se'ns demana aquest delicte perquè la mare de Marta Calvo creu que se li està humiliant en no dir Jorge Ignacio on està el cos, però res més lluny de la realitat. Des del primer moment va dir on estava el cos", ha defès. "Ara no es creuen les acusacions que s'hi haja esquarterat el cos però açò només són sospites i conjectures", ha afegit.