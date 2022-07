Lorena 'descubre' su sexualidad en 'First Dates': "Con chicos me pongo nerviosa, me da rabia que me expliquen las cosas todo el rato"

Aunque ha tenido experiencias sexuales con chicas, a sus 20 años, Marina solo ha tenido dos relaciones serias con hombres, y ahora quería intentarlo con una mujer. Y Lorena, de 22, fue su cita en First Dates.

"Todas mis relaciones han sido chicas bisexuales, es más, han descubierto como su orientación sexual conmigo. Estoy acostumbrada a eso, pero no ha acabado muy bien", confesó Lorena. "Me hubiera gustado más una chica que fuese homosexual, lesbiana tal cual, porque como que me siento un poco más segura".

Sin embargo, aseguró que le encantaría tener algo con un hombre, pero no le gustan, y casi que se terminó de dar cuenta cuando Marina le preguntó.

"Me gustan las chicas, siento que... En verdad sí, creo que soy bollera. Creo que acabo de descubrir mi sexualidad aquí", dijo Lorena. "Me gustaría saber lo que es sentir algo por un hombre, pero es que no me pasa".

Entonces, Marina confesó que siente que con una chica va a estar más cómoda. "Con los chicos, al fin y al cabo, me pongo muy nerviosa, como una niña pequeña", dijo, algo con lo que coincidió su cita.

"Con los chicos también me pongo nerviosa. Me siento como intimidada. Me da rabia que me expliquen las cosas todo el rato. 'Déjame a mí'. Me agobio", opinó Lorena, a lo que Marina apostilló el término que describe esta actitud: "Paternalismo".