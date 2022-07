Arrimadas cree que Sánchez solo quiere perpetuarse en el poder y le acusa de pedir esfuerzos a los españoles que él no hace

En la segunda jornada del XXVI Debate sobre el estado de la Nación le tocó el turno a Ciudadanos. Su líder, Inés Arrimadas, subió a la tribuna para perfilar "un balance desastroso" de la labor del Gobierno de coalición en lo que va de legislatura. Y apuntó directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusándole de tratar de perpetuarse en el poder levantando un cortafuegos a su desgaste político anunciando medidas que -en su opinión- "los españoles no necesitan" y son propias de "un país bananero", suponen "más impuestos", "generan inseguridad jurídica" y "un agujero inmenso" de gasto.

"Siete años y medio después, estamos en el Debate sobre del estado de la Nación, no en el debate del estado de nación de naciones ni en el estado de nacionalidades", arrancó su intervención la líder naranja, para echar en cara al jefe del Ejecutivo sus vínculos con los partidos de nacionalistas. "Los apoyos que usted decía que no iba utilizar", reprochó antes de juzgar que el problema de Sánchez "es que no tiene ideología; hace lo que sea para conseguir sus objetivos".

Como ejemplo de ello, la líder de Ciudadanos recriminó a Sánchez que este lunes pidiera a los ciudadanos que bajen el aire acondicionado a cuenta de la ola de calor, pero que él no tocara "ni a uno del séquito de asesores y ministros". "¿Usted personalmente qué esfuerzo hace?", se preguntó en un momento en el que, dijo, la inflación es el peor impuesto para la sociedad española. Sin embargo, lamentó, Sánchez no reduce "ni un ápice" la composición de su gabinete.

En materia económica, exigió reformas "de calado" para fomentar la natalidad y luchar contra la economía sumergida, incluyendo las pensiones en el pacto de rentas y proponiendo vincular la revalorización de las pensiones a la evolución de los salarios. De lo contrario, "van a reventar el sistema de las pensiones", alertó antes de dedicar unos minutos de su alocución a los jóvenes: "Esta generación ha sufrido dos graves crisis desde el año 2008. Han hecho todo lo que les pedía la sociedad, pero no pueden comprarse una vivienda, no se pueden permitir tener hijos, no tienen un trabajo".

Sin embargo, Arrimadas no ve capaz a Sánchez de "empatizar con el drama de las familias". "A usted no le preocupan las clases medias, no sabe ni lo que es una clase media en España", siguió diciendo sin rebajar el pistón de los reproches.

Llamó a Sánchez "colonizador de las instituciones", acusándole de "querer controlar el Estado antes de irse". Y enhebró una lista de cargos públicos, desde el CIS de Félix Tezanos hasta la Fiscalía General del Estado de María Dolores Delgado, para censurar todos los "colocados" por el jefe del Ejecutivo. "[Ayer] nos vino a contar un cuento o una pesadilla en la que le persiguen hombres fumando puros, una suerte de conspiración (...), es usted el señor poderoso que más fuma puros en España".

Arrimadas tampoco escondió sus reservas contra la política energética que están llevando a cabo desde La Moncloa, pues, a su juicio cierran los ojos frente a las virtudes de la energía nuclear. "Una energía de transición más barata, que no emite Co2 y debe permitir impulsar las energías renovables", expuso.

En los últimos compases de sus discurso, quiso marcar distancias con el PP. Sin mentarles, espetó: "Yo no me alegro de esta situación, aunque muchos españoles tienen la sensación de que algunos partidos de la oposición pueden llegar a celebrar los malos datos porque es la puerta que tienen que volver a La Moncloa". Pero tampoco escatimó en críticas hacia la bancada socialista aquí : "Si ustedes estuvieran en la oposición estarían quemando la calle cada día y cada noche sin ceder ni un mínimo de crédito al Gobierno", sostuvo.

Sánchez lamenta que Cs no haya cambiado nada

"Gracias señora Arrimadas por sus siempre constructivas palabras. Veo que la tarea de refundación de Ciudadanos aún queda pendiente, no ha movido ni una coma de su argumentario", ironizó al inicio de su turno de réplica el presidente del Gobierno.

También mencionó el hundimiento de la formación, diagnosticando que en Europa los liberales "miran a izquierda y a la derecha, no siempre a la derecha o incluso a la ultraderecha", como piensa el jefe del Ejecutivo que los naranjas hacen desde un tiempo atrás.